Томск, , 10:13 — REGNUM В Томске зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом ИА REGNUM сообщили 19 января в администрации Томской области.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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Губернатор региона Сергей Жвачкин поручил принять дополнительные меры в связи с предстоящей волной «Омикрона». По его словам, необходимо увеличить объёмы тестирования, предусмотреть возможность расширения количества операторов колл-центров и подготовить планы по переводу части сотрудников предприятий и организаций на дистанционный режим работы.

Жвачкин отметил, что амбулаторное звено будет испытывать большую нагрузку, поэтому нужно расширить его возможности.

Областному департаменту лицензирования и регионального государственного контроля поручено организовать постоянный мониторинг цен на соответствующие лекарства в аптеках региона.

«До масштабной волны ещё есть время, но нам всем нужно использовать его для подготовки, чтобы сберечь здоровье людей. Призываю всех строго соблюдать масочный режим, а при первых острых признаках респираторного заболевания оставаться дома», — подытожил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 января в Томской области выявлено 64 020 носителей коронавируса, выздоровели 57 119 человек, скончались 690 ковид-пациентов.

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