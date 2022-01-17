Якутск, , 04:39 — REGNUM За сутки в Якутии заразились коронавирусом 405 жителей. Таких высоких показателей по ежедневному количеству заболевших в республике не было ни разу за всё время пандемии, сообщает 17 января корреспондент ИА REGNUM.

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"Рекордсменом» стал Якутск, где инфекция выявлена у 303 человек. Относительно высокая статистика заболеваемости COVID-19 также в Мегино-Кангаласском и Алданском районах.

Абсолютный максимум по количеству новых коронавирусных больных был достигнут еще вчера, 16 января — заразились 375 человек. За неделю от COVID-19 скончались 17 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 13 января был выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Глава Якутии Айсен Николаев призвал быть готовыми к ухудшению обстановки по COVID-19 в регионе.