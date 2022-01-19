Мурманск, , 11:40 — REGNUM В Мурманской области продлили ограничения по допуску к работе для граждан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19, сообщает оперштаб.

Вакцинация пожилых людей Zdrav.nso.ru

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«Предполагается, что ограничение будет действовать до 24 февраля», — уточнили в штабе.

В обычном режиме смогут работать только при наличии действующего QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или сертификата о прививке на бумажном носителе.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о первых действиях при заражении «Омикроном».