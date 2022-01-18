Иркутск, , 07:33 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 18 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7380 человек, причём 18 из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 162 609 (+380 за сутки).

Госпитализированы 1899 (-8 за сутки).

В то же время излечились 151 336 пациентов (+119 за сутки).

Ещё 598пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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