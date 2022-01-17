Чита, , 08:31 — REGNUM Власти Забайкальского края опасаются, что ситуация с распространением штамма «Омикрон» не лучшим образом скажется на экономике предприятий. Большое количество заболевших на предприятии может вывести его из строя, поэтому руководителям организаций рекомендовано завершить вакцинацию и строго соблюдать все требования безопасности в период распространения коронавируса. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве Забайкальского края 17 января сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по краю Светлана Лапа.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«Необходимо, учитывая высокую контагиозность штамма «Омикрон» обратить особое внимание на все без исключения рабочие коллективы. Завершить вакцинацию, ревакцинацию и обеспечить безусловное выполнение всех мероприятий, определённых регламентом безопасности.

Ситуация может развиваться и развивается в европейских странах таким образом, что не ограничительные мероприятия препятствуют работе предприятий, а большое количество заболевших на предприятии выводит его из хозяйственно-экономической деятельности. Поэтому необходимо провести ревизию масок, СИЗов, дезинфицирующих средств, термометров. Не допускать к работе лиц с малейшими проявлениями респираторной инфекции, наблюдать за состоянием персонала в течение дня», — отметила Светлана Лапа.

По её словам, за эту неделю в структуре занятости 60% случаев заболевания зарегистрировано среди неработающего населения. Среди профессиональных групп наибольший рост заболеваемости регистрируется среди работников государственного управления, работников торговли и общепита, работников сферы услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 17 января 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 97 908 (+263 за минувшие двое суток).

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