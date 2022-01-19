Элиста, , 10:19 — REGNUM В Калмыкии начнут прививать детей от коронавируса после получения первой партии антиковидной вакцины для подростков «Спутник М». Об этом сообщил главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

Вакцинация

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«Сейчас мы ждём первые партии. Нам заявляют, что в ближайшее время поступят партии «Спутник М», тогда мы начнём кампанию по вакцинации детей подросткового возраста. С разрешения родителей и согласия самого подростка», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что пока планируется прививать подростков в возрасте 12−17 лет. При этом в настоящее время в Москве продолжается тестирование препарата. Исследование проходит и пока ещё не завершено на базе десяти поликлиник и двух детских больниц.