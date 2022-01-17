Волгоград, , 17:33 — REGNUM Более трёх миллионов исследований на COVID-19 провели в лабораториях Волгоградской области с начала пандемии, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе администрации региона.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Тесты на коронавирус на территории области проверяют четыре федеральных, шесть региональных и пять негосударственных ПЦР-лабораторий. Общая мощность диагностических площадок превышает 12 тысяч исследований в сутки. Дополнительную лабораторию вскоре откроют на базе Михайловской ЦРБ. В общей сложности в Волгоградской области уже проведено 3 096 622 ПЦР-исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 132 645 случаев заболеваний COVID-19, выздоровели 122 770 человек, скончался от осложнений 5 801 пациент.