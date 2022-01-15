Ульяновск, , 20:31 — REGNUM В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет, говорится в приказе главного санитарного врача региона.

«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции лицам в возрасте 60 лет и старше», — говорится в приказе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что привить планируется не менее 80% от общей численности людей старше 60 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что в регионе создан «достаточный барьер» для того, чтобы волна заболеваний новым штаммом вируса проходила «в более лёгкой форме».

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