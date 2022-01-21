Чебоксары, 21 января 2022, 09:05 — REGNUM В образовательных учреждениях Чувашии ситуация с коронавирусом остаётся сложной, за неделю отмечен десятикратный рост. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 21 января министр образования республики Дмитрий Захаров.

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров
Cap.ru

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По его словам, в настоящее время подтверждено заболевание ковидом у 172 человек, в том числе у 145 детей и 27 сотрудников школ.

«Если сравнить с прошлой неделей, то у нас рост заболевания произошёл более чем в десять раз, потому что на прошлой неделе у нас было зафиксировано 14 случаев: шесть сотрудников и восемь обучающихся», — сказал глава минобразования Дмитрий Захаров.

Руководитель министерства констатировал, что в «школах республики ситуация на сегодняшний момент является довольно сложной».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии лабораторно подтверждено шесть случаев заражения штаммом «Омикрон», все заболевшие — взрослые.

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