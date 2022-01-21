Ханты-Мансийск, , 06:59 — REGNUM В Югре выявлено два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Фото вируса Омикрон Центр «Вектор»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Отмечается, что оба случая завозные. Один человек заразился в Омской области и уже вылечился. Второй заражённый прилетел из Египта. где отдыхал в новогодние дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ХМАО на 20 января подтвердили 99 486 случаев заражения коронавирусом, вылечились 93 511 человек, скончались 2115.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре за сутки выявлено 447 заражений коронавирусом