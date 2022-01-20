Москва, , 11:24 — REGNUM Вакцинация дает человеку защиту от нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 20 января заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По словам эксперта, эффективность вакцины против новой разновидности SARS-CoV-2 может быть ниже, чем в случае со старыми штаммами. Тем не менее, прививки дают защиту от тяжелой формы COVID-19.

«Что нужно делать. Вакцинироваться. То, что предыдущие вакцины не работают — это байка, глупость. Есть такая опция, как вирус нейтрализующая активность. Это не количество антител. Потому что иммунитет не только антителами определяется, есть еще клеточный иммунитет. Вакцина работает, это очевидно. Поэтому вакцинироваться нужно», — сказал Онищенко.

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