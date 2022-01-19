Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM Беременные жительницы Санкт-Петербурга стали серьезно относиться к вакцинации от коронавируса, количество привитых в этой категории выросло в разы, сообщил 19 января ИА REGNUM вице-губернатор города Олег Эргашев, курирующий сферу здравоохранения.

Беременная (сс) Suhyeon Choi

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По словам чиновника, по сравнению с предыдущими волнами ковида, после того, как беременных зараженных стали чаще госпитализировать в стационары, интерес к вакцине среди этой группы горожан вырос.

«В настоящий момент вакцинировано около двух тысяч беременных женщин, — сказал Эргашев. — Процент высокий».

В свою очередь глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто отметил, что заболевшие ковидом беременные, в том числе те, кто скончался, не были вакцинированы.

«Это серьезный урок, который мы должны сделать, и в женской консультации должны обратить на это внимание», — сказал академик Шляхто.

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