Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM Девять классов школ и одна группа детского сада Санкт-Петербурга находятся на картине из-за ОРВИ и коронавирусной инфекции. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

Карантин Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

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По данным на 17 января, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыта одна группа детского сада, на обучении с использованием дистанционных технологий временно находится девять классов в восьми школах.

«Это 0,1% от общего количества классов в городе», — пояснил в ведомстве.

Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 2327 (0,4% от общего количества обучающихся).

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