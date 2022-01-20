Элиста, , 10:02 — REGNUM Число новых подтверждённых случаев заражения в Калмыкии за последние сутки выросло в два раза. Положительный результат ПЦР-теста получил 71 человек. Об этом 20 января сообщает региональный оперштаб. Это на 40 случаев заражения больше, чем накануне.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число госпитализированных пациентов с COVID-19 возросло до 181. Из них 12 человек находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 563 жителя Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 34 398 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 32 812 пациентов.

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