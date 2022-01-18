Мурманск, , 14:45 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявили 135 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выросло до 93 800, сообщает оперштаб.

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Лидеры по приросту заболевших — областной центр (+67), Североморск (+13) и Кандалакшский район (+8). Всего на лечении находятся 13 745 ковид-пациентов.

По данным штаба, за сутки в Мурманской области от ковида скончались пять человек, всего с начала пандемии — 2857.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 31 252 человек.