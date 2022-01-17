Красногорск, , 12:28 — REGNUM Система здравоохранения Подмосковья должна быть готова к распространению нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 17 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам главы Подмосковья, вакцинированные люди, как правило, переносят заражение «Омикроном» в легкой форме. Тем не менее областная система здравоохранения должна быть готова к росту числа пациентов с COVID-19, отметил губернатор.

«Для нашей системы здравоохранения важно, чтобы все необходимые услуги, внимание поликлинического звена были доступны жителям. Нагрузка очень большая на врачей», — сказал Воробьев.

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