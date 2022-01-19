Тюмень, , 20:51 — REGNUM В Тюменской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли 980 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Вакцинация от коронавируса Yanao.ru

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К 19 января 2022 года в регионе от COVID-19 привито 83,7% взрослого населения региона. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты свыше 1 млн 30 тыс. тюменцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 19 января подтвердили 94 479 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 669 тюменцев, скончался 3631 пациент.

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