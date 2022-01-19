Пенза, , 11:47 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки выявили 183 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее зарегистрировали на 10 случаев меньше. Всего по состоянию на 19 января количество заражений достигло 105 144 случая, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Лаборант Александр Погожев (с) ИА REGNUM

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Выздоровели с начала пандемии 95 192 ковид-пациента, в том числе за сутки — 294 человека.

Скончались всего 4800 носителей коронавируса, в том числе восемь — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в России общее число выявленных заражений коронавирусом достигло 10 899 411 случаев.

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