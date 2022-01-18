Москва, , 20:22 — REGNUM Глава российского правительства Михаил Мишустин обратился к российским работодателям с просьбой перевести на дистанционный формат работы как можно больше сотрудников в рамках борьбы с COVID-19.

Сегмент экспозиции, посвященный дистанционному общению Василий Иванов © ИА REGNUM

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Выступая на координационном совете при правительстве, Мишустин ппросил работодателей «помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения». Для этого он призвал «перевести персонал на дистанционную работу» там, где это не станет помехой производственному процессу.

«Удалёнка», отметил премьер-министр, желательна для людей с хроническими заболеваниями и для пожилых. Тех же, кто останется работать очно, нужно регулярно тестировать на COVID-19.

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