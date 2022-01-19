Улан-Удэ, , 12:59 — REGNUM В Бурятии число случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» достигло 17. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, носители выявлены на территории Улан-Удэ и пяти районов.

Иван Айвазовский. Девятый вал. 1850

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Одновременно с этим заболеваемость COVID-19 за последние двое суток выросла на 30%. По словам главы республики Алексея Цыденова, рост начался с опозданием по сравнению с другими регионами.

«Прошу всех сконцентрироваться. Спокойный режим закончился с сегодняшнего дня. Акцентирую внимание — волна пришла. Главное, чтобы теперь она нас не захлестнула», — отметил он.

В связи с этим региональный оперштаб рекомендовал всем организациям отправить не менее 30% сотрудников на удалённый режим работы. Больницы с понедельника ограничат плановый приём пациентов. В образовательных учреждениях усилят профилактические меры.

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