Москва, , 11:42 — REGNUM Перед новым штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон», который активно распространяется в последнее время, смогут устояться только невосприимчивые к инфекции люди. Об этом 17 января заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В беседе с «Вечерней Москвой» он подчеркнул, что новой разновидностью SARS-CoV-2 переболеют две трети населения планеты, при этом избежать заражения «Омикроном» не смогут даже вакцинированные.

«То, что мы все переболеем «омикроном», это очевидно. И вакцинированные, и не вакцинированные. Процентов 60−70 населения», — отметил он.

Врач добавил, что «не заболеют генетически устойчивые к инфекциям люди и те, у которых достаточно сильный иммунитет, чтобы не подхватить ОРЗ», которым и является «Омикрон».

Заболевшие новым штаммом коронавируса, по словам Мясникова, непременно должны быть «изолированы дома» на два-три дня, поскольку госпитализация способна усугубить состояние больных. Помещенный в целях профилактики в инфекционную больницу пациент с «Омикроном», получит большую вирусную нагрузку в виде других смертельных штаммов.

Это может закончиться летально, а потом причиной смерти назовут «Омикрон», подчеркнул врач. При этом он уточнил, что от «Омикрона» не умирают.

«Все смерти сегодня от «Дельты», «Беты» и других штаммов», — констатировал Мясников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объяснил, в чём состоит опасность нового штамма коронавируса «Омикрон» для детей. По его словам, он вызывает у несовершеннолетних бронхиты с тяжёлыми осложнениями.