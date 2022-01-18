Нижний Новгород, , 15:29 — REGNUM В Нижегородской области прививки от коронавируса получили уже более 582,5 тысячи жителей в возрасте от 60 лет и старше. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

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Как отмечают в медицинском ведомстве, это означает, что доля вакцинированных от COVID-19 среди пожилых нижегородцев сейчас превышает 80,8%.

Всего прививки от коронавирусной инфекции уже сделали свыше 1 млн 748,5 тысячи жителей Нижегородской области. Из них более 1 млн 518 тысяч человек привились обоими компонентами вакцины.