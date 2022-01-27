«Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости
Штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется в России. Чиновники рапортуют о готовности системы здравоохранения к пятой волне пандемии, но призывают привиться. Медики подтверждают сравнительно лёгкое течение болезни. Часто это насморк, боль в горле и небольшое недомогание. Есть и те, у кого «Омикрон» не вызывает никаких симптомов. Тем не менее свободных мест в больницах больше не становится, статистика смертности тоже не обнадёживает.
Прогнозируется, что пика новая волна коронавируса в России достигнет в середине февраля. В Москве это произойдёт, по оценкам экспертов, уже через пару недель.
Остаётся шанс, что «Омикрон» положит начало концу пандемии. Все новости о COVID-19 в России читайте в трансляции ИА REGNUM.
Два детских сада полностью закрыты на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае. Данные 21 января опубликовал региональный оперативный штаб.
Читайте также: В Краснодарском крае два детских сада закрыли из-за COVID-19
Из-за массовой кампании по вакцинации от коронавируса в Алтайском крае провалили вакцинацию от гриппа. Как сообщает «Толк» со ссылкой на данные территориального Роспотребнадзора, планировалось привить 60% населения — почти 1,4 млн человек (в том числе 386 тыс. детей), а по факту удалось лишь 43,2%.
Об этом: Коронавирус помешал: Алтай не выполнил план по вакцинации от гриппа
В Кемеровской области вновь введены ограничения во время проведения спортивных мероприятий. Об изменениях сегодня, 21 января, сообщил оперативный штаб региона.
Читайте также: В Кузбассе зрителей перестанут пустать на спортивные мероприятия
В Москве заболеваемость коронавирусной инфекцией достигнет пика в конце января — начале февраля 2022 года. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков.
Об этом: Инфекционист Тимаков спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19
В Кемеровской области работодателям рекомендовали установить бесконтактные термометры на входе в организации. Об этом сегодня, 21 января, сообщил оперативный штаб региона.
Читайте подробнее: Предприятия Кузбасса переведут не менее 30% сотрудников на удалёнку
В Кемеровской области в случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации будет решаться вопрос об отмене проведения массовых мероприятий в помещениях. Об этом сегодня, 21 января, сообщил оперштаб региона.
Читайте также: В Кузбассе из-за коронавируса могут отменить массовые мероприятия
Еврейская автономия подала заявку на поставку 5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». Прививочный материал нужен региону для ревакцинации.
Читайте также: Еврейская АО попросила дополнительные дозы вакцины от COVID-19
Плюс распространения штамма коронавируса «Омикрон» заключается в том, что он быстро вытеснит предыдущие, в том числе «Дельту», сообщил 21 января доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
В Москве за сутки выявлено 15 987 новых случаев коронавируса — данные на 21 января.
В Иркутской области, где уже зарегистрированы десятки случаев заражения «Омикроном», приняли решение увеличить количество операторов кол-центра «122» до 50 человек в смену. Об этом сегодня, 21 января, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Он лично проверил, как организована работа горячей линии. В день операторы принимают до пятисот звонков.
Читайте подробнее: «Омикрон» наступает: Приангарье усиливает работу горячей линии «122»
В Новосибирской области во время ежедневных рейдов особое внимание будет уделяться проверкам масочного режима. Об этом сообщили в правительстве региона.
Об этом: В Новосибирской области увеличат число проверок соблюдения масочного режима
За последние сутки в Москве выявили 15 987 заражений коронавирусом. Об этом 21 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник.
Об этом: Источник сообщил о резком скачке заражений коронавирусом в Москве
В Чувашии остаются свободными почти 27% ковидного коечного фонда, но при этом растёт число госпитализированных в Чебоксарах. В связи с этим в столице планируют перераспределить коечный фонд.
Читайте подробнее: В Чебоксарах «начинает напрягаться» ситуация с коечным фондом — министр
В Чувашии на фоне роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом двукратно увеличилось количество амбулаторных больных. Это пока «самое больное место». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 января заявил вице-премьер — глава минздрава Владимир Степанов на заседании оперштаба.
Подробности в материале: Вице-премьер Чувашии назвал «самое больное место» в новой волне пандемии
В столице Тувы Кызыле заявили о трудностях учебного процесса в связи с ухудшением эпидситуации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, к 21 января на дистанционный режим переведены 149 школьных классов.
Читайте также: Учащихся 1−8-х классов в школах Кызыла отправят на «дистант»
В Чечне попросили родителей школьников и студентов ограничить их контакты. В целях избежания заражения их коронавирусом необходимо держать детей под контролем, не пускать детей после школы в другие заведения и к родным и друзьям. Такие рекомендации дал министр образования и науки республики Хож-Бауди Дааев.
Читайте подробнее: Глава минобра Чечни просит родителей учеников пускать их только в школу
Пассажиров «Лыжных стрел» в Санкт-Петербурге, которые начнут ходить в Ленинградскую область с 23 января, предупредили о проверке QR-кодов при посадке, из-за чего может образоваться очередь.
Читайте также: У пассажиров «Лыжных стрел» в Петербурге проверят QR-коды при посадке
В Брянской области 21 января выявлено 187 новых носителей коронавируса — на девять больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 173 пациента, скончались от осложнений ещё 12 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Брянской области выявили ещё 187 ковид-пациентов
Дополнительные средства направят на закупку лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в Северной Осетии. Из бюджета региона будет выделено на эти цели 30 млн рублей, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Об этом: В Северной Осетии направят 30 млн рублей на лекарства от COVID-19
По данным ВЦИОМ, ограничительные меры властей из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» считают адекватными 59% жителей России.
Читайте подробнее: Почти 60% жителей РФ одобряют ограничительные меры из-за «Омикрона»
Подмосковье готово к новой волне коронавируса, вызванной распространением штамма «Омикрон». Об этом в своем аккаунте в Instagram 21 января сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
«В Подмосковье заранее подготовились к новой волне заболеваемости коронавирусом из-за штамма «Омикрон». Открыты дополнительные специализированные койки для пациентов, закуплены необходимые медикаменты и СИЗы», — сказано в сообщении.
Подробности в материале: Власти Подмосковья заявили о готовности к новой волне коронавируса
По дааным ВЦИОМ, причиняет неудобство введение QR-кодов из-за ухудшения ситуации по коронавирусу каждому пятому жителю России (21%).
Об этом: Каждому пятому жителю РФ причиняет неудобство введение QR-кодов
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 21 января, за сутки выявили 251 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 240 случаев.
Читайте подробнее: Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области превысило 100 тыс
Новый штамм коронавируса «Омикрон» также может привести к летальному исходу. Об этом 21 января заявил главврач Воскресенской районной больницы №2 Юрий Райхман.
Слова медицинского работника приводятся в сообщении, которое разместила в своем аккаунте Instagram пресс-служба губернатора Московской области. В нем главврач районной больницы Подмосковья отмечает, что штамм «Омикрон» отличается очень высокой заразностью.
Старт праздничных мероприятий, посвящённых 200-летию Омской области, из-за пандемии коронавируса перенесён с февраля на более поздний срок.
Читайте подробнее: Коронавирус «отодвинул» празднование юбилея Омской области
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на территории Подмосковья составляет около 77%. Об этом в своем аккаунте в Instagram 21 января сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
Отмечается, что прививку от коронавируса в регионе сделали уже более 4,2 млн человек.
Подробности в материале: В Подмосковье уровень коллективного иммунитета достиг 77%
В Воронежской области подтверждено 785 новых случаев заражения коронавирусом, данные 21 января опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора.
Подробности в материале: В Воронежской области зафиксирован взрывной рост ковид-заболеваемости
В Новосибирске завершилось тестирование 11-классников на коронавирус. Оно проводилось в три этапа. Экспресс-тесты сделаны 6,5 тыс. старшеклассников. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Читайте подробнее: В новосибирских школах на COVID-19 протестировали 6,5 тыс. старшеклассников
Большинство родителей московских школьников (58%) высказались против введения дистанционного обучения в школах из-за «Омикрона».
Подробности в материале: Родители школьников в Москве выступают против введения «дистанционки»
Таких цифр в РФ ещё не было: 49 513 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.
За сутки умерли 692 пациента — данные оперативного штаба.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает, что дату выступления Путина с посланием к Федеральному собранию перенесут в случае осложнения ситуации с коронавирусом.
За последние сутки в Вологодской области от ковида скончались пять человек, всего с начала пандемии — 3121, сообщает оперштаб.
Читайте также: В Вологодской области за сутки скончались пять ковид-пациентов
Кремль будет принимать во внимание ситуацию с коронавирусом в процессе определения даты оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно же, мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень вот этой кривой очередной волны [коронавируса]. Если это будут пиковые значения, то, наверное, конечно, может быть, будет иметь смысл какое-то время подождать, пару недель», — сказал Песков.
Об этом: Песков допустил перенос оглашения послания Путина Федеральному собранию
За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 49 513 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 21 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Читайте также: В России за сутки выявили рекордное число новых носителей коронавируса
Волна штамма коронавируса «Омикрон» идёт по России в рамках предсказуемого прогноза. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По опыту других стран, в целом предсказуемы развитие этой волны и продолжительность этой волны», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков заявил о предсказуемости волны «Омикрона» в России
В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 699 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 21 января. Это на 100 случаев заражения больше, чем днём ранее.
Об этом: Ростовская область обновила рекорд по числу заражений коронавирусом
За последние сутки в России выявили 49 513 заражений коронавирусом. Об этом 21 января сообщает федеральный штаб по борьбе с распространением вирус, опубликовавший свежие данные.
Читайте также: В России выявили за сутки почти 50 тыс. заражений коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки госпитализированы 1064 человека.
На ИВЛ находятся 510 человек.
За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 24 человека с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 21 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Читайте подробнее: В Красноярском крае за сутки умерли 24 пациента с COVID-19
В Белгородской области 21 января подтверждено 198 новых случаев заболевания COVID-19 — на 16 больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны с выздоровлением ещё 234 человека, от осложнений скончались шесть пациентов. На вакцинацию записались 1174 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Белгородской области подтвердили 198 случаев заболевания COVID-19
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано девять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 января.
Читайте также: Ещё девять жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса
В Тюменской области за сутки обнаружено 366 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 21 января сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 364.
Читайте подробнее: В Тюменской области число больных COVID-19 увеличилось на 366
В Ленинградской области за минувшие сутки количество новых инфицированных резко увеличилось на 99 человек, за сутки положительный результат теста на COVID-19 получили 419 местных жителей.
Читайте подробнее: В Ленобласти суточное число выявленных носителей превысило отметку 400
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе состоявшейся накануне встречи не обсуждали введение локдауна в российской столице. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очень подробно поговорили по коронавирусу, Собянин проинформировал главу государства о том, что происходит в городе. Город, как известно, первый сталкивается с волной, первый принимает на себя пришедшую волну. Но речи о каких-то локдаунах не шло», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков оценил возможность введения локдауна в Москве
В Москве за последние сутки выявили 15 987 заражений коронавирусом, сообщили 21 января в оперативном штабе столицы.
Подробности в материале: Прирост заражений коронавирусом в Москве установил новый максимум
Распределение заболевших по регионам:
— Москва — 15 987
— Санкт-Петербург — 5 922
— Московская область — 4 424
— Нижегородская область — 1 116
— Якутия — 859
— Воронежская область — 785
— Самарская область — 779
— Краснодарский край — 776
— Ставропольский край — 744
— Свердловская область — 733
— Ростовская область — 699
— Югра — 665
— Пермский край — 599
— Иркутская область — 492
— Омская область — 438
— Красноярский край — 422
— Ленинградская область — 419
— Астраханская область — 405
— Архангельская область — 396
— Алтайский край — 381
— Тюменская область — 366
— Волгоградская область — 365
— Приморский край — 356
— Челябинская область — 353
— Калининградская область — 313
— Тверская область — 313
— Саратовская область — 308
— Башкирия — 305
— Кемеровская область — 302
— Карелия — 299
— Липецкая область — 296
— Удмуртия — 296
— Орловская область — 295
— Ямал — 295
— Кировская область — 293
— Оренбургская область — 290
— Хабаровский край — 284
— Владимирская область — 282
— Тульская область — 260
— Дагестан — 257
— Новосибирская область — 251
— Ярославская область — 244
— Крым — 238
— Вологодская область — 232
— Коми — 231
— Новгородская область — 215
— Пензенская область — 205
— Бурятия — 204
— Смоленская область — 202
— Белгородская область — 198
— Ульяновская область — 191
— Мурманская область — 190
— Брянская область — 187
— Тамбовская область — 183
— Чеченская Республика — 182
— Курская область — 181
— Забайкальский край — 177
— Сахалинская область — 171
— Амурская область — 165
— Рязанская область — 161
— Хакасия — 158
— Калужская область — 155
— Севастополь — 148
— Псковская область — 146
— Томская область — 146
— Ивановская область — 137
— Чувашия — 130
— Марий Эл — 128
— Костромская область — 120
— Татария — 114
— Мордовия — 106
— Курганская область — 92
— Ингушетия — 90
— Адыгея — 89
— Карачаево-Черкессия — 83
— Тува — 83
— Кабардино-Балкария — 82
— Северная Осетия — Алания — 77
— Камчатский край — 75
— Калмыкия — 71
— Магаданская область — 38
— Алтай — 28
— Еврейская автономная область — 23
— Ненецкий автономный округ — 12
— Чукотский автономный округ — 5
На Ямале за сутки выявлено 295 новых случаев заражения коронавирусом, 25 из них зафиксировано у вахтовых работников. Об этом 21 января сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 131.
Читайте также: На Ямале за сутки коронавирусом заразились ещё 295 человек
В Чувашии продолжился значительный рост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом.
Об этом: За сутки в Чувашии заразились коронавирусом 130 жителей
За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 438 случаев заражения коронавирусом, в том числе 410 пациентов лечатся амбулаторно. Об этом сообщили 21 января в областном минздраве.
Об этом: В Омской области выявили 438 новых носителей SARS-CoV-2
В Свердловской области зарегистрировано уже 733 случая заражения коронавирусом. Из них 375 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.
Об этом: В Свердловской области выявили ещё 733 носителя коронавируса
В Курганской области за сутки обнаружено 98 новых случаев заражения коронавирусом, из них 38 зарегистрировано в Кургане. Об этом 21 января сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 92.
Об этом: В Курганской области за сутки выявили 92 человека с COVID-19
За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге подтвердили 5922 новых случая заражений коронавирусной инфекцией, что на 1169 случаев больше, чем за предыдущие сутки, когда этот показатель был установлен на отметке в 4753 случая. Об этом сообщили 21 января в федеральном оперштабе.
Подробности в материале: Суточное число заражений COVID-19 в Петербурге приблизилось к шести тысячам
На встрече президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина речь не шла о возможности введения локдауна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Об этом: Песков прокомментировал возможность введения локдауна в Москве
За прошедшие сутки в Омской области скончались 13 пациентов с коронавирусом, сообщили 21 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Подробности в материале: В Омской области жертвами COVID-19 стали ещё 13 человек
В Ульяновской области увеличилось суточное количество летальных исходов.
Подробности в материале: Жертвами пандемии в Ульяновской области стали более 4 тыс. человек
На Ямале зафиксирован рекордный прирост числа суточных заражений новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова. По её словам, большой скачок количества заразившихся за сутки связан с распространением нового штамма «Омикрон».
Читайте также: На Ямале пояснили рекордный суточный прирост заражений коронавирусом
В Ульяновской области количество вновь заразившихся превысило суточное количество выздоровевших.
Об этом: В Ульяновской области переболели ковидом ещё 140 человек
В Оренбургской области выявили 290 новых заражений коронавирусом, что на 58 больше предыдущего суточного показателя. Об этом 21 января сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
На сегодняшний день в COVID-центрах лечатся 343 пациента, из них 104 находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключен 21 пациент, еще 222 человека получают кислородную поддержку.
Об этом: В Оренбуржье ещё 290 человек заразились коронавирусом
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано более 2,5 тыс. новых участников прививочной кампании от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 21 января.
Подробности в материале: Ещё 2 тыс. жителей Ростовской области получили вторую COVID-прививку
В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждён у 155 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 21 января. Днём ранее, 20 января, в регионе было зарегистрировано 149 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 67 871 человека.
Об этом: В Калужской области выявлены 155 новых носителей коронавируса
В Астраханской области 21 января подтверждено 400 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено днём ранее. За весь период 2587 человек скончались. Девять новых случаев зарегистрировано за последние сутки.
Об этом: В Астраханской области выявлено 400 новых случаев заражения коронавирусом
В Санкт-Петербурге новый штамм коронавируса «Омикрон» подтвержден у 1008 граждан. Об этом 21 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Читайте также: В Петербурге «Омикрон» лабораторно подтвержден у 1008 граждан
В Курской области 21 января зарегистрирован 181 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на шесть больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего скончались 2139 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Об этом: В Курской области выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом
За прошлые сутки в Новгородской области обнаружили 215 случаев заражений коронавирусной инфекцией, что на 14 случаев больше, чем за 19 января. Об этом 21 января сообщили в федеральном оперштабе.
Об этом: В Новгородской области за сутки обнаружили 215 заболеваний COVID-19
ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 21 января 2022 года (формируется по абсолютным значениям смертей).
Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии.
☑️Москва +70/38 154
☑️Санкт-Петербург +60/29 248
☑️Московская область +39/12 918
☑️Алтайский край +26/7 077
☑️Красноярский край +25/9 200
☑️Свердловская область +18/9 822, Иркутская область +18/7 246
☑️Нижегородская область +16/10 289
☑️Волгоградская область +14/5 848, Ульяновская область +14/3 998, Омская область +14/3 390
☑️Новосибирская область +13/4 492, Тульская область +13/4 481
☑️Ставропольский край +12/6 334.
Цитата «16 негритят».
В Ростовской области в рамках противодействия распространению коронавируса будут приняты дополнительные меры. В частности, будет увеличен коечный фонд и штат волонтёров-медиков, сообщил донской губернатор Василий Голубев.
Об этом: В Ростовской области «добавят оборотов» в борьбе с коронавирусом
В Пермском крае за сутки выявили 599 заражений коронавирусом. Это на 59 больше, чем днем ранее, 21 января сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
В регионе развернуто 2228 коек, из которых 1489 занято. В тяжелом состоянии находятся 164 пациента COVID-центров. К аппаратам ИВЛ подключены 76 человек.
Читайте подробнее: Число выявленных заражений коронавирусом в Прикамье превысило 168 тысяч
По состоянию на 21 января в Томской области выявлено 64 438 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 146 случаев заражения.
Читайте подробнее: В Томской области растёт заболеваемость COVID-19
В Татарии за минувшие сутки подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 21 января зарегистрировали 44 859 случаев инфицирования. Выздоровели за время пандемии 38 111 ковид-пациентов, скончались 1546 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 102 человека, число летальных исходов среди больных возросло на шесть случаев.
Об этом: В Татарии за сутки выявили 114 случаев заражения коронавирусом
В Краснодарском крае подтверждено 776 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 21 января. Сутками ранее было подтверждено 757 случаев заражения.
Об этом: На Кубани подтвердили 776 новых случаев заражения коронавируса
Законопроект, решающий проблему оперативного выделения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам регионов на фоне пандемии коронавируса и нового штамма «Омикрон», внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Александром Жуковым и Андреем Макаровым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Подробности в материале: Госдума продлит полномочия комиссии по трансфертам в бюджеты регионов
В Нижегородской области по состоянию на 21 января выявили 1116 новых случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд по ежедневному числу заражений с начала пандемии и более чем на двести случаев больше предыдущего максимума, который был зафиксирован двумя днями ранее — 881 случай. Накануне сообщалось о 661 новом носителе SARS-CoV-2, что стало максимальным показателем числа заражений в сутки с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 240 034 случаев.
Подробности в материале: Рекорд прироста носителей коронавируса обновила Нижегородская область
За минувшие сутки 21 житель Нижегородской области скончался от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 16 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 10 310 человек.
Подробности в материале: Ещё 21 житель Нижегородской области скончался от COVID-19
В Пензенской области за прошедшие сутки коронавирус выявили ещё у 205 человек. Всего по состоянию на 21 января количество заражений достигло 105 545 случаев. Выздоровели с начала пандемии 95 552 ковид-пациента, в том числе за сутки — 157 человек. Скончались всего 4819 носителей коронавируса, в том числе десять — за последние 24 часа.
Читайте подробнее: В Пензенской области выявили 205 новых случаев заражения коронавирусом
В Липецкой области 21 января подтверждено 296 новых случаев заражения коронавирусом — на 63 больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 2960 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 296 новых носителей коронавируса
В Саратовской области за время пандемии по состоянию на 21 января скончались 5268 носителей коронавируса. За прошедшие сутки болезнь унесла жизни пятерых мужчин и шести женщин в возрасте от 61 года до 84 лет.
Читайте также: В Саратовской области за сутки скончались 11 ковид-пациентов
Мутация коронавируса продолжится и после разновидности «Омикрон», и он останется в популяции, однако, вероятнее всего, станет сезонным ОРВИ, а пандемия закончится. Такое мнение 21 января высказал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.
Об этом: Пандемия коронавируса может завершится штаммом «Омикрон» — инфекционист
В Мордовии по состоянию на 21 января выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 78 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 728 случаев.
Читайте также: Прирост носителей коронавируса в Мордовии за сутки превысил 100 человек
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 1106 человек.
Читайте подробнее: Пятеро жителей Мордовии скончались за сутки от COVID-19
В Калмыкии за последние сутки положительный результат ПЦР-теста на коронавирус получили 97 человек. Данные, актуальные на 21 января, ИА REGNUM привели в региональном оперштабе. Это на 26 случаев заражения больше, чем днём ранее.
Читайте также: В Калмыкии выявили 97 новых носителей коронавируса
В Марий Эл по состоянию на 21 января выявили 128 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 81 новом положительном исследовании на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 30 355 случаев.
Читайте также: Число новых заражений коронавирусом в Марий Эл достигло 128 случаев
В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано один летальных исход среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 21 января.
Читайте подробнее: В Калмыкии за сутки скончался один ковид-пациент
В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 961 человека.
Подробности в материале: За сутки от COVID-19 скончался один житель Марий Эл
За последние сутки в Москве госпитализировали 1064 ковид-пациента, сообщили 21 января в оперативном штабе столицы.
Подробности в материале: В Москве растёт число госпитализаций ковид-пациентов
В Санкт-Петербурге решено приостановить диспансеризацию из-за ситуации с коронавирусом.
За прошедшие сутки в Томской области скончались три пациента с коронавирусом, сообщили 21 января в федеральном оперативном штабе.
Об этом: В Томской области скончались уже почти 700 ковид-пациентов
В Петербурге также вводится запрет на оказание плановой медпомощи. Исключением станут пациенты, для которых отсрочка оказания помощи может повлечь ухудшения состояния, угрозу жизни и здоровью.
В Саратовской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции с 24 января социальные учреждения круглосуточного пребывания временно переводятся на закрытый режим работы.
Читайте подробнее: В Саратовской области ужесточают ковидные ограничения
Процесс взаимного признания ковидных сертификатов в России и Евросоюзе продвинется, если профильные структуры будут вести неполитизированный диалог. Об этом говорится в распространенных 21 января ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.
«Исходим из того, что главным условием продвижения на этом треке является деполитизированное экспертное взаимодействие по линии профильных структур России и ЕС в интересах облегчения безопасных заграничных поездок граждан России и стран Евросоюза», — пояснили в российском МИД.
Об этом: МИД РФ призвал ЕС к деполитизации диалога по признанию ковид-сертификатов
Минздрав России: необходимо минимизировать посещение мест с большим скоплением людей, носить маски или респираторы, а также тщательно мыть руки из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон».
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил не допускать нехватки лекарств от коронавируса: «Прошу Минздрав согласовывать распределение централизованно закупаемых медикаментов с Татьяной Голиковой, которая возглавила созданную по нашему решению оперативную рабочую группу».
В Ульяновской области первые три пациента, у которых подтверждено заражение штаммом «Омикрон», «чувствуют себя хорошо». Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.
Читайте подробнее: В Ульяновской области выявили три случая заражения «Омикроном»
305 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 21 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Сообщается, что всего в республике выявили 126 666 случаев заражения этой инфекцией.
Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили 305 носителей коронавируса
В России основная финансовая тяжесть по борьбе с коронавирусом пришлась на регионы. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 января на пресс-завтраке в Центре международной торговли заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).
Читайте подробнее: В пандемию бюджеты регионов РФ «резали по-живому» — депутат Госдумы
На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге в настоящее время находится 36 789 человек. За сутки их количество возросло на 6990 человек, или на 23,5%.
Об этом: В Петербурге больных ковидом на дому стало больше почти на 7 тыс. за сутки
За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 41 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 21 января Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября 2021 года. В тот день число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68.
Об этом: Число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 41 человека
Во Владимирской области 21 января подтверждено 282 новых случая заражения коронавирусом — на 16 больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 3037 человек. За последние сутки подтверждено восемь новых летальных случаев.
Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены 282 носителя коронавируса
Роспотребнадзор запретил проводить на территории Санкт-Петербурга плановый медицинский осмотр и оказывать плановую медицинскую помощь из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки.
Читайте также: В Петербурге запрещена плановая медпомощь, медосмотры и диспансеризация
За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровел 1221 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 21 января Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 614 520 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 679 578.
Подробности в материале: За сутки 1221 человек выздоровел в Подмосковье после COVID-19
Как заявили в АТОР, привитые «Спутником V» россияне с 1 марта смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста.
В Рязанской области 21 января выявлен 161 новый носитель коронавируса, что 13 больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после лечения 11 пациентов, 14 — скончались от осложнений.
Подробности в материале: В Рязанской области выявили 161 нового ковид-пациента
Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Люберцах. Об этом 21 января сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.
В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 503. Следом за Люберцами идет Балашиха, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 384 человек. На третьем месте расположилось Одинцово, где COVID-19 диагностировали у 278 человек.
Читайте также: Люберцы лидируют по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье
Предприниматели Санкт-Петербурга теряют в среднем 45−50% прибыли из-за необходимости проверки иммунных сертификатов. Об этом 21 января заявила депутат Законодательного собрания Ирина Иванова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Малый и средний бизнес Петербурга теряют до половины прибыли из-за QR-кодов
На судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге достигнут 90% коллективный иммунитет в рамках прививочной кампании.
Читайте также: «Адмиралтейские верфи» в Петербурге достигли 90% коллективного иммунитета
В Тамбовской области 21 января подтверждено 183 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем было выявлено сутками ранее. За весь период скончались 1864 человека. Десять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.
Читайте подробнее: В Тамбовской области за сутки выявлено 183 новых случая коронавируса
Ленинградская область пока не планирует вводить вслед за Санкт-Петербургом запрет на оказание плановой медицинской помощи, проведение профилактических осмотров и диспансеризацию из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».
Читайте также: Ленобласть пока не планирует вводить запрет на плановую медпомощь
«Заболевание COVID-19 почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для вашего здоровья — особенно у тех, кто не прошел вакцинацию», — предупредили жителей России в Минздраве.
Подробности в материале: Минздрав предупредил о долгосрочных последствиях COVID-19 для непривитых
779 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 21 января сообщает пресс-служба областного правительства.
Всего в регионе выявили 206 387 случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 112 пациентов с COVID-19 и 87 пациентов с подозрением на COVID-19.
Об этом: В Самарской области за сутки выявили почти 780 носителей коронавируса
Более 13 тысяч жителей Мурманской области находятся на лечении с COVID-19.
Подробности в материале: В Мурманской области за сутки коронавирус выявили у 190 человек
В Татарии за прошедшую неделю на 15% возросла заболеваемость коронавирусной инфекцией. По сравнению с началом второй половины декабря 2021 года —заболеваемость ниже в 1,8 раза, заявила 21 января заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
За последние сутки в Архангельской области коронавирус был выявлен у 531 человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве, такой рост заболеваемости связан с повышенной контагиозностью нового штамма «Омикрон».
Подробности в материале: В Архангельской области суточный прирост ковид-пациентов превысил полтысячи
В Волгоградской области 21 января подтверждено 365 новых случаев заражения коронавирусом — на 43 больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 138 пациентов, зарегистрировано 17 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Волгоградской области подтвердили ещё 365 случаев заражения коронавирусом
В Архангельской области на ковид ежесуточно тестируют 3,5 тысячи человек.
Об этом: В Архангельской области увеличили объемы ковид-тестирования
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос с 63,7% до 64,4%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Об этом: Голикова заявила о росте коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Требования и методика проверки вирусопроницаемости для медицинских масок не установлены в нормативных документах технического регулирования Российской Федерации. Об этом 21 января сообщили в Росздравнадзоре после заявления Роскачества о том, что самая эффективная медицинская маска может задержать 23% вирусов.
В Мордовии выявили первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон».
Зампред правительства региона Галина Лотванова уточнила, что заражение выявлено у 15 жителей республики. Сейчас эпидемиологи оперативно отрабатывают круг контактов этих лиц для минимизации распространения штамма.
Читайте также: Штамм коронавируса «Омикрон» выявили в Мордовии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения о переходе на дистанционный формат совещаний, сообщает 21 января пресс-служба правительства России.
Читайте также: Мишустин поручил перевести аппарат правительства на удалёнку
«В распространённой Роскачеством информации отсутствуют сведения, подтверждающие валидацию применённой методики оценки вирусной проницаемости медицинских масок, что ставит под большое сомнение как её правильность, так и полученные при её применении результаты. В настоящее время в нормативных документах технического регулирования Российской Федерации отсутствует требование и методика проверки вирусопроницаемости для медицинских масок.
Все маски, прошедшие государственную регистрацию и имеющие регудостоверение, используемые в исследовании Роскачества, прошли все необходимые испытания, что позволяет гарантировать их качество, безопасность и эффективность.
Тем не менее Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения официально запросила у Роскачества все материалы проведенного исследования для более подробного его изучения.
При этом Росздравнадзор еще раз напоминает гражданам, что сегодня ношение медицинских масок в общественных местах, по-прежнему, необходимо, так как позволяет сохранять здоровье людей и профилактировать распространение коронавирусной инфекции. Ношение медицинских масок наряду с вакцинацией является в настоящее время единственным способом обезопасить себя и своих близких от COVID-19», — говорится в сообщении Росздравнадзора, опубликованном на сайте ведомства.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный переход федеральных органов власти на дистанционный формат работы и проведения совещаний, сообщается в официальном телеграм-канале правительства.
Об этом: Мишустин поручил перевести правительство на дистанционный режим работы
В Челябинске граждане без симптомов COVID-19 имеют возможность бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщает региональный минздрав.
Подробности в материале: Челябинцам дали возможность сделать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус
В Липецке чиновники департамента образования опровергли слухи о вакцинации учеников липецкого лицея № 44, появившиеся в соцсетях регионального отделения КПРФ. В сообщении, якобы написанном матерью одной из учениц лицея, говорилось, что класс собрали в медпункте, а потом родители получили в мессенджере от классного руководителя просьбу заполнить согласие на прививку. В городском департаменте образования заявили, что без согласия родителей учеников вакцинировать не собирались — их собрали, чтобы опросить.
Подробности в материале: В Липецке опровергли слухи о вакцинации школьников
Ввести запрет на оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, проведение диспансеризации и профосмотров в Санкт-Петербурге можно было бы и раньше, ведь резкий подъем числа обращений и госпитализаций с COVID-19 в городе наблюдается уже несколько дней, и эта мера должна высвободить медиков для помощи ковидным пациентам. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 21 января высказал главный врач службы частной скорой медицинской помощи Coris Лев Авербах.
Читайте подробнее: «Надо было раньше»: врач о введении запрета на плановую помощь в Петербурге
В Ленинградской области в ближайшее время из-за нестабильной эпидемиологической ситуации планируют прекратить профилактические осмотры и диспансеризацию взрослых и детей.
Читайте подробнее: В Ленобласти прекратят профосмотры и диспансеризацию из-за вспышки ковида
Запрет на оказание плановой медицинской помощи, который временно вводится в регионах России в связи с ухудшением эпидемической обстановки, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов назвал «бесчеловечным».
Читайте подробнее: «Это бесчеловечно!» — депутат оценил запрет на плановую медицинскую помощь
В Сосновском районе Челябинской области подросток применил на территории школы пиротехническое устройство. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«В нашем городе приостанавливается проведение профилактических осмотров, в том числе диспансеризации, а также прием врачей-специалистов, которые не оказывают помощь пациентам с социально значимыми заболеваниями — онкологическими, сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями и иными, при которых отсрочка может повлечь ухудшение состояния здоровья, — заявил председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. — Для всех остальных категорий граждан помощь будет временно приостановлена. Исключением станет помощь беременным, стоматологическая помощь и частные медицинские организации без прикрепленного населения. Детские поликлиники также не будут проводить профосмотры и диспансеризацию».
Запрет на профилактические осмотры, диспансеризацию и плановый приём взрослых и детей в поликлиниках Санкт-Петербурга — вынужденная временная мера, которая рассчитана на четыре-пять недель, сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Петербурге разъяснили запрет на приём в поликлиниках из-за «Омикрона»
В Санкт-Петербурге вслед за взрослыми плановый медосмотр и диспансеризация также приостанавливаются в отношении детей — на четыре-пять недель, сообщил 21 января председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Петербурге приостановили диспансеризацию и медосмотр детей
Углубленная диспансеризация пациентов, переболевших ковидом, в Санкт-Петербурге сохранится, сообщил 21 января председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Углублённая диспансеризация после ковида в Петербурге сохранится
Первая небольшая партия российской вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в Санкт-Петербург в воскресенье, 23 января. Вакцинация начнется в поликлиниках.
Подробности в материале: Вакцина для детей «Спутник М» поступит в Петербург 23 января
В Архангельской области создали двухмесячный запас лекарств для лечения ковид-пациентов, сообщает региональное правительство.
Читайте подробнее: В Архангельской области лекарств для ковид-пациентов хватит на два месяца
В Санкт-Петербурге на несколько недель приостановят вакцинацию горожан от любых инфекций, кроме COVID-19, сообщил 21 января председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Петербурге приостановят вакцинацию от всех болезней, кроме ковида
Временное приостановление плановой работы поликлиник Санкт-Петербурга из-за роста числа забразившихся новым штаммом коронавируса «Омикрон» — крайняя мера, к которой могли прибегнуть городские власти, считает эксперт.
Читайте также: Власти Петербурга прибегли к крайней мере, запретив приём в поликлиниках
Работа частных поликлиник Санкт-Петербурга, куда горожане на время запрета на диспансеризацию, медосмотр и приём в городских амбулаториях могут обратиться, пока разрешена, но всё может измениться в любой момент, предупредил 21 января председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.
Об этом: Работа частных поликлиник в Петербурге пока разрешена, но не гарантирована
В Санкт-Петербурге ожидают рекорда — более 150 тыс. пациентов, болеющих COVID-19 и проходящих лечение дома под присмотром врачей.
Об этом: В Петербурге ждут рекорда по количеству болеющих ковидом дома
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился до 66,6%, следует из данных, опубликованных 21 января на портале «Стопкоронавирус.рф».
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета в столице оценивался в 68,5%, а в конце декабря минувшего года он находился на уровне 71,4%.
Подробности в материале: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 66,6%
В Санкт-Петербурге после новогодних праздников выросло не только количество сданных тестов на ковид, но и доля положительных среди них достигла 30%.
Читайте также: В Петербурге 30% тестов на ковид положительные — комздрав
В Мордовии за минувшую неделю число случаев заражения коронавирусом в сутки увеличилось на 37%, неделей ранее прирост составлял 4%.
В структуре новых носителей вируса от 15% до 40% составляют дети, основная часть заболевших среди взрослых — жители республики в возрасте от 18 до 49 лет.
Об этом: В Мордовии заявили о росте суточной заболеваемости COVID-19 почти на 40%
В Москве на 21 января зарегистрировано более 1,8 тысячи случаев заражения штаммом «Омикрон», почти 80% выявленных инфицированных не покидали пределов Московского региона, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.
Читайте подробнее: В Москве выявлено более 1,8 тысячи случаев заражения «Омикроном»
Доля пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были госпитализированы в ковидные стационары Санкт-Петербурга, составляет чуть менее 6%
Об этом: В больницы Петербурга попало около 6% инфицированных коронавирусом
В Госдуме прогнозируют Санкт-Петербургу жесткие последствия пандемии коронавируса в том числе из-за решения запретить плановую помощь.
Подробности в материале: Петербургу прогнозируют жесткие последствия из-за решения главного санврача
В Санкт-Петербурге с 24 января будут развернуты дополнительные койки для заболевших ковидом больных с психиатрическими заболеваниями и беременных женщин.
Читайте подробнее: В Петербурге развернут допкойки для психбольных и беременных с ковидом
Турция, ОАЭ, Доминиканская Республика и Египет являются главными источниками завоза штамма «Омикрон» в Россию, сообщает Роспотребнадзор.
Читайте также: Роспотребнадзор назвал Турцию главным источником завоза «Омикрона» в Россию
Стационары и поликлиники Санкт-Петербурга не приостановят работу с пациентами, у которых подозревается или было выявлено онкологическое заболевание.
Подробности в материале: В Петербурге не приостановится медпомощь для онкологических больных
В Москве пока не выявлено ни одного случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» среди детей. Большинство заболевших составляют взрослые от 40 до 65 лет — 43%, от 18 до 39 лет — 41%, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.
Читайте также: В Москве не выявлено случаев заражения детей «Омикроном»
Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 63,7% до 64,4%, сообщает 21 января оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Территориальный орган Росздравнадзора по Якутии проверит причину смерти 7-летней девочки в центральной районной больнице Горного Улуса, которая скончалась 18 января в стенах медучреждения. Девочка поступила в больницу с признаками ОРВИ.
«По состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла — 78 059 701 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%. Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%)», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова отметила, что близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Мурманская область (79,1), Липецкая область (78,6), Тува (78,3), Пензенская (77,8), Орловская (76,5), Калининградская (75,5) и Московская (75,8) области. Уровень 72% и выше показывают Хакасия, Забайкальский край, Самарская, Тюменская, Белгородская, Архангельская, Новгородская и Псковская области.
Улучшение ситуации по COVID-19 за неделю в 29 регионах России:
1. Астраханская область: красный — > оранжевый
2. Белгородская область: красный — > светло-оранжевый
3. Вологодская область: красный — > светло-оранжевый
4. Воронежская область: красный — > оранжевый
5. Ивановская область: красный — > светло-оранжевый
6. Кабардино-Балкарская республика: красный — > светло-оранжевый
7. Калужская область: красный — > оранжевый
8. Костромская область: красный — > светло-оранжевый
9. Курганская область красный — > светло-оранжевый
10. Ленинградская область: красный — > оранжевый
11. Липецкая область: красный — > оранжевый
12. Магаданская область: красный — > оранжевый
13. Мурманская область: красный — > оранжевый
14. Нижегородская область: красный — > оранжевый
15. Новосибирская область: красный — > светло-оранжевый
16. Омская область: красный — > светло-оранжевый
17. Пензенская область: красный — > светло-оранжевый
18. Республика Ингушетия: красный — > оранжевый
19. Республика Коми красный — > светло-оранжевый
20. Ростовская область: красный — > светло-оранжевый
21. Тамбовская область: красный — > оранжевый
22. Тульская область: красный — > оранжевый
23. Тюменская область: красный — > оранжевый
24. Ульяновская область: красный — > светло-оранжевый
25. Хабаровский край: красный — > оранжевый
26. Челябинская область: красный — > светло-оранжевый
27. Чувашская Республика: красный — > светло-оранжевый
28. Чукотский автономный округ: красный — > светло-оранжевый
29. Ямало-Ненецкий автономный округ: красный — > оранжевый
Ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю в трех регионах России:
1. Республика Дагестан: желтый — > светло-оранжевый
2. Смоленская область: светло-оранжевый — > оранжевый
3. Удмуртская республика: желтый — > светло-оранжевый
Данные оперштаба на 21 января
Руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко на основе сравнения ключевых потенциалов двух лидеров социально-экономического развития в ПФО — Татарии и Башкирии приходит к выводу, что в нынешних условиях перед регионами стоит задача актуализации прежде всего потенциалов лоббизма и взаимодействия с федеральным центром: эти факторы являются залогом устойчивого развития регионов в условиях ковидокризиса.
Подробности в материале: Может ли опыт Татарии быть модельным для соседних регионов?
В Архангельской области с 24 января на удаленный режим работы переведут не менее 30% госслужащих и работников областных исполнительных органов.
Об этом: Треть архангельских чиновников отправят на «удалёнку»
В Коми за сутки ковидом заболели 30 вакцинированных, 28 из них проходят лечение амбулаторно.
Подробности в материале: В Коми за сутки ковид диагностировали у 30 привитых
Первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрированы на территории Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша 21 ноября в своем телеграм-канале.
Подробности в материале: В Калужской области выявили первые случаи заражения штаммом «Омикрон»
Специалист предположил, что завершения пандемии можно ожидать уже к лету.
Читайте также: Инфекционист предположил, что «Омикрон» может остановить пандемию COVID-19
В частях и подразделениях дислоцированного в Сибири общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) полностью завершилась вакцинация молодого пополнения от новой коронавирусной инфекции. Об этом 21 января сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.
Читайте также: В Сибири привили от COVID-19 новобранцев общевойскового объединения ЦВО
Гендиректор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Исаев: «К сожалению, вышло исследование, которое показало — иммунитет после перенесенного «Омикрона» плохо работает на защиту от других штаммов. Антитела после «Дельты» все-таки немного защищают от «Омикрона», а антитела после «Омикрона» на «Дельту» влияют очень слабо. Это говорит о том, что «Омикрон» не станет спасением и концом пандемии».
В Городской клинической больнице Перми с 24 января изменён порядок организации работы. Об этом сообщили журналистам в учреждении.
Подробности в материале: В Перми из-за «Омикрона» ограничили плановые приёмы пациентов
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 22 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 98 758 (+247 за минувшие сутки).
Об этом: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё пятеро пациентов
Со мнением о том, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России произойдет в конце января — начале февраля 2022 года, согласен кандидат медицинских наук, главврач лечебно-диагностического центра «Пигмалион» Павел Шумихин (Алтайский край). В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он пояснил:
«История эпидемии COVID-19 показывает, что волн, вызываемых вновь появляющимися штаммами коронавируса, избежать не представляется возможным. Никакие ограничения транспортного сообщения не способны надолго задержать очередной всплеск заболеваемости. По всей видимости, пиковые цифры заболеваемости действительно будут отмечаться в указанные инфекционистом Тимаковым сроки. По примеру стран Запада, где новая волна сейчас в разгаре, очевидно, что в России эта заболеваемость будет выше, чем во все предыдущие волны».
Подробности в материале: Заболеваемость COVID-19 в РФ будет выше, чем во все предыдущие волны
Екатерина Вертиева — врач-онкодерматолог — предупредила жителей России о симптоме COVID-19, заметном на коже, передает «Москва 24».
Подробности в материале: Онкодерматолог предупредила о симптоме COVID-19 на коже
В Бурятии за минувшие сутки подтверждено 307 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число случаев за весь период пандемии достигло 79 752.
Читайте подробнее: В Бурятии за сутки выявили 307 носителей коронавируса
В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрирован один летальный случай от COVID-19. Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 592 человека.
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В России растет популярность зарубежных поездок за прививками. Во втором квартале спрос на такие поездки может ежемесячно увеличиваться на 30%, прогнозируют участники рынка.
В Бурятии на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 занятость коечного фонда в стационарах выросла незначительно. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, к 22 января занято 893 коек из 1128 или 79,2%.
Читайте подробнее: В Бурятии выросло число амбулаторных ковид-пациентов
В Челябинской области от COVID-19 вылечились уже 142 325 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: В Челябинской области COVID-19 победили уже 142325 человек
По состоянию на 22 января, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 447 пациентов, в том числе 80 детей и 55 беременных женщин. Состояние 46 больных оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда к настоящему времени составила 87,6%.
Читайте подробнее: В ковидных стационарах Тувы лечатся 80 детей и 55 беременных женщин
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 22 января 2022 года вакцинированы 1 225 517. Прирост за последние сутки составил + 8422.
Из общего числа привитых 58 312 жителей региона получили первую прививку (+1654 за сутки).
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Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить цены на ПЦР-тесты. Соответствующая мера прописана в утвержденном правительством плане дополнительных мер для борьбы с новым штаммом коронавируса «Омикрон».
Читайте также: ФАС проверит обоснованность цен на ПЦР-тесты
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 22 января 2022 года, протестированы за сутки всего 9749 человек, выявлен 411 носитель (+30), а тестов сделано на 2220 больше.
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Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.
Телеграм-канал российского правительства.
В ФМБА спрогнозировали превращение коронавируса в сезонное заболевание по типу гриппа. Такое развитие свойственно для всех подобных инфекций. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный инфекционист ФМБА России Виктор Никифоров.
«Логика показывает, что это закономерная динамика любого респираторного вируса — в конце концов, он должен стать именно обычным рабоче-крестьянским сезонным коронавирусом. Как, в какой форме это будет: или это будет круглогодично, или это будет приходить как грипп сезонно».
Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») видит плюсы в системе медицины Великобритании и констатирует, что жесткость карантинных мер зависит от уровня социал-дарвинизма.
Об этом: Морозов: жесткость карантинных мер зависит от уровня социал-дарвинизма
В Хакасии за минувшие сутки подтверждено шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Скончались две женщины в возрасте 60 и 82 лет, а также четверо мужчин 58−83 лет.
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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки 21 января госпитализированы 1077 человек. С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, в том числе значительной доли легкого течения, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 506 человек.
В городе выздоровели ещё 3 025 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 920 971. Выявлено 16 094 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций вторые сутки подряд держится на уровне 6,7%.
В столице скончались 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Распространение штамма коронавируса «Омикрон» сегодня фиксируется уже в 63 регионах России.
В России — новый рекорд по числу заболевших коронавирусом — 57 212 человек за сутки.
На 22 января 2022 года в 85 регионах России выявлено 57 212 новых случаев коронавируса. количество госпитализаций составило 9 902 человека, на 8,4% больше по сравнению с 21 января. Зафиксирован 681 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 25 525 человек.
🔸Москва — 16 094
🔸Санкт-Петербург — 8451
🔸Московская область — 6400
🔸Нижегородская область — 1358
🔸Республика Саха (Якутия) — 1003
🔸Ханты-Мансийский АО — 947
🔸Самарская область — 863
🔸Ростовская область — 838
🔸Свердловская область — 823
🔸Ставропольский край — 807
🔸Краснодарский край — 805
🔸Воронежская область — 787
🔸Пермский край — 748
🔸Омская область — 537
🔸Архангельская область — 531
🔸Иркутская область — 530
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 477
🔸Ленинградская область — 473
🔸Красноярский край — 431
🔸Волгоградская область — 417
🔸Алтайский край — 411
🔸Челябинская область — 404
🔸Тюменская область — 403
🔸Астраханская область — 400
🔸Оренбургская область — 376
🔸Приморский край — 368
🔸Калининградская область — 349
🔸Орловская область — 340
🔸Саратовская область — 337
🔸Удмуртская Республика — 326
🔸Тверская область — 324
🔸Кировская область — 324
🔸Владимирская область — 323
🔸Республика Карелия — 316
🔸Кемеровская область — 313
🔸Республика Башкортостан — 307
🔸Липецкая область — 301
🔸Хабаровский край — 297
🔸Республика Дагестан — 297
🔸Республика Бурятия — 293
🔸Республика Коми — 292
🔸Тульская область — 285
🔸Республика Крым — 262
🔸Вологодская область — 261
🔸Новосибирская область — 258
🔸Ярославская область — 258
🔸Ульяновская область — 231
🔸Новгородская область — 229
🔸Белгородская область — 221
🔸Республика Хакасия — 219
🔸Пензенская область — 215
🔸Мурманская область — 209
🔸Брянская область — 207
🔸Чеченская Республика — 197
🔸Тамбовская область — 196
🔸Забайкальский край — 191
🔸Калужская область — 189
🔸Смоленская область — 185
🔸Севастополь — 183
🔸Курская область — 179
🔸Сахалинская область — 179
🔸Рязанская область — 176
🔸Амурская область — 161
🔸Республика Татарстан — 156
🔸Псковская область — 152
🔸Томская область — 148
🔸Ивановская область — 145
🔸Чувашская Республика — 142
🔸Республика Марий Эл — 139
🔸Костромская область — 134
🔸Республика Мордовия — 130
🔸Курганская область — 98
🔸Республика Тыва — 98
🔸Республика Калмыкия — 97
🔸Республика Ингушетия — 97
🔸Камчатский край — 96
🔸Республика Адыгея — 93
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 85
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 84
🔸Республика Северная Осетия — Алания — 79
🔸Республика Алтай — 45
🔸Магаданская область — 38
🔸Еврейская автономная область — 24
🔸Ненецкий автономный округ — 14
🔸Чукотский автономный округ — 6
Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 044 986 случаеев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 325 433 летальных исхода, выздоровели 10 000 577 человек.
Оперштаб Москвы.
В Свердловской области COVID-19 смогли победить ещё 856 человек. Об этом 22 января сообщает оперштаб.
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