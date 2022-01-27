Штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется в России. Чиновники рапортуют о готовности системы здравоохранения к пятой волне пандемии, но призывают привиться. Медики подтверждают сравнительно лёгкое течение болезни. Часто это насморк, боль в горле и небольшое недомогание. Есть и те, у кого «Омикрон» не вызывает никаких симптомов. Тем не менее свободных мест в больницах больше не становится, статистика смертности тоже не обнадёживает. Прогнозируется, что пика новая волна коронавируса в России достигнет в середине февраля. В Москве это произойдёт, по оценкам экспертов, уже через пару недель. Остаётся шанс, что «Омикрон» положит начало концу пандемии. Все новости о COVID-19 в России читайте в трансляции ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

10:30 21.01.2022 Два детских сада полностью закрыты на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае. Данные 21 января опубликовал региональный оперативный штаб. Читайте также: В Краснодарском крае два детских сада закрыли из-за COVID-19

10:32 21.01.2022 Из-за массовой кампании по вакцинации от коронавируса в Алтайском крае провалили вакцинацию от гриппа. Как сообщает «Толк» со ссылкой на данные территориального Роспотребнадзора, планировалось привить 60% населения — почти 1,4 млн человек (в том числе 386 тыс. детей), а по факту удалось лишь 43,2%. Об этом: Коронавирус помешал: Алтай не выполнил план по вакцинации от гриппа

10:41 21.01.2022 В Кемеровской области вновь введены ограничения во время проведения спортивных мероприятий. Об изменениях сегодня, 21 января, сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: В Кузбассе зрителей перестанут пустать на спортивные мероприятия

10:42 21.01.2022 В Москве заболеваемость коронавирусной инфекцией достигнет пика в конце января — начале февраля 2022 года. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков. Об этом: Инфекционист Тимаков спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19

10:47 21.01.2022 Антисептик у койки в больничной палате. Дарья Драй © ИА REGNUM

10:47 21.01.2022 В Кемеровской области работодателям рекомендовали установить бесконтактные термометры на входе в организации. Об этом сегодня, 21 января, сообщил оперативный штаб региона. Читайте подробнее: Предприятия Кузбасса переведут не менее 30% сотрудников на удалёнку

10:52 21.01.2022 В Кемеровской области в случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации будет решаться вопрос об отмене проведения массовых мероприятий в помещениях. Об этом сегодня, 21 января, сообщил оперштаб региона. Читайте также: В Кузбассе из-за коронавируса могут отменить массовые мероприятия

10:55 21.01.2022 Еврейская автономия подала заявку на поставку 5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». Прививочный материал нужен региону для ревакцинации. Читайте также: Еврейская АО попросила дополнительные дозы вакцины от COVID-19

10:59 21.01.2022 Плюс распространения штамма коронавируса «Омикрон» заключается в том, что он быстро вытеснит предыдущие, в том числе «Дельту», сообщил 21 января доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Об этом: Врач назвал главный плюс штамма «Омикрон»

11:09 21.01.2022 В Москве за сутки выявлено 15 987 новых случаев коронавируса — данные на 21 января.

11:14 21.01.2022 В Иркутской области, где уже зарегистрированы десятки случаев заражения «Омикроном», приняли решение увеличить количество операторов кол-центра «122» до 50 человек в смену. Об этом сегодня, 21 января, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Он лично проверил, как организована работа горячей линии. В день операторы принимают до пятисот звонков. Читайте подробнее: «Омикрон» наступает: Приангарье усиливает работу горячей линии «122»

11:15 21.01.2022 В Новосибирской области во время ежедневных рейдов особое внимание будет уделяться проверкам масочного режима. Об этом сообщили в правительстве региона. Об этом: В Новосибирской области увеличат число проверок соблюдения масочного режима

11:18 21.01.2022 За последние сутки в Москве выявили 15 987 заражений коронавирусом. Об этом 21 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник. Об этом: Источник сообщил о резком скачке заражений коронавирусом в Москве

11:28 21.01.2022 В Чувашии остаются свободными почти 27% ковидного коечного фонда, но при этом растёт число госпитализированных в Чебоксарах. В связи с этим в столице планируют перераспределить коечный фонд. Читайте подробнее: В Чебоксарах «начинает напрягаться» ситуация с коечным фондом — министр

11:42 21.01.2022 В Чувашии на фоне роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом двукратно увеличилось количество амбулаторных больных. Это пока «самое больное место». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 января заявил вице-премьер — глава минздрава Владимир Степанов на заседании оперштаба. Подробности в материале: Вице-премьер Чувашии назвал «самое больное место» в новой волне пандемии

11:42 21.01.2022 В столице Тувы Кызыле заявили о трудностях учебного процесса в связи с ухудшением эпидситуации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, к 21 января на дистанционный режим переведены 149 школьных классов. Читайте также: Учащихся 1−8-х классов в школах Кызыла отправят на «дистант»

11:44 21.01.2022 В Чечне попросили родителей школьников и студентов ограничить их контакты. В целях избежания заражения их коронавирусом необходимо держать детей под контролем, не пускать детей после школы в другие заведения и к родным и друзьям. Такие рекомендации дал министр образования и науки республики Хож-Бауди Дааев. Читайте подробнее: Глава минобра Чечни просит родителей учеников пускать их только в школу

11:45 21.01.2022 Пассажиров «Лыжных стрел» в Санкт-Петербурге, которые начнут ходить в Ленинградскую область с 23 января, предупредили о проверке QR-кодов при посадке, из-за чего может образоваться очередь. Читайте также: У пассажиров «Лыжных стрел» в Петербурге проверят QR-коды при посадке

11:51 21.01.2022 В Брянской области 21 января выявлено 187 новых носителей коронавируса — на девять больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 173 пациента, скончались от осложнений ещё 12 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области выявили ещё 187 ковид-пациентов

11:59 21.01.2022 Дополнительные средства направят на закупку лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в Северной Осетии. Из бюджета региона будет выделено на эти цели 30 млн рублей, сообщил глава республики Сергей Меняйло. Об этом: В Северной Осетии направят 30 млн рублей на лекарства от COVID-19

12:00 21.01.2022 По данным ВЦИОМ, ограничительные меры властей из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» считают адекватными 59% жителей России. Читайте подробнее: Почти 60% жителей РФ одобряют ограничительные меры из-за «Омикрона»

12:06 21.01.2022 Подмосковье готово к новой волне коронавируса, вызванной распространением штамма «Омикрон». Об этом в своем аккаунте в Instagram 21 января сообщает пресс-служба губернатора Московской области. «В Подмосковье заранее подготовились к новой волне заболеваемости коронавирусом из-за штамма «Омикрон». Открыты дополнительные специализированные койки для пациентов, закуплены необходимые медикаменты и СИЗы», — сказано в сообщении. Подробности в материале: Власти Подмосковья заявили о готовности к новой волне коронавируса

12:15 21.01.2022 По дааным ВЦИОМ, причиняет неудобство введение QR-кодов из-за ухудшения ситуации по коронавирусу каждому пятому жителю России (21%). Об этом: Каждому пятому жителю РФ причиняет неудобство введение QR-кодов

12:16 21.01.2022 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 21 января, за сутки выявили 251 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 240 случаев. Читайте подробнее: Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области превысило 100 тыс

12:16 21.01.2022 Новый штамм коронавируса «Омикрон» также может привести к летальному исходу. Об этом 21 января заявил главврач Воскресенской районной больницы №2 Юрий Райхман. Слова медицинского работника приводятся в сообщении, которое разместила в своем аккаунте Instagram пресс-служба губернатора Московской области. В нем главврач районной больницы Подмосковья отмечает, что штамм «Омикрон» отличается очень высокой заразностью. Об этом: Врач призвал не верить в безобидность «Омикрона»

12:16 21.01.2022 Старт праздничных мероприятий, посвящённых 200-летию Омской области, из-за пандемии коронавируса перенесён с февраля на более поздний срок. Читайте подробнее: Коронавирус «отодвинул» празднование юбилея Омской области

12:20 21.01.2022 Вакцина «ЭпиВакКорона». Sev.gov.ru

12:23 21.01.2022 Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на территории Подмосковья составляет около 77%. Об этом в своем аккаунте в Instagram 21 января сообщает пресс-служба губернатора Московской области. Отмечается, что прививку от коронавируса в регионе сделали уже более 4,2 млн человек. Подробности в материале: В Подмосковье уровень коллективного иммунитета достиг 77%

12:37 21.01.2022 В Воронежской области подтверждено 785 новых случаев заражения коронавирусом, данные 21 января опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора. Подробности в материале: В Воронежской области зафиксирован взрывной рост ковид-заболеваемости

12:41 21.01.2022 В Новосибирске завершилось тестирование 11-классников на коронавирус. Оно проводилось в три этапа. Экспресс-тесты сделаны 6,5 тыс. старшеклассников. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Читайте подробнее: В новосибирских школах на COVID-19 протестировали 6,5 тыс. старшеклассников

12:42 21.01.2022 Большинство родителей московских школьников (58%) высказались против введения дистанционного обучения в школах из-за «Омикрона». Подробности в материале: Родители школьников в Москве выступают против введения «дистанционки»

12:45 21.01.2022 Таких цифр в РФ ещё не было: 49 513 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

12:46 21.01.2022 За сутки умерли 692 пациента — данные оперативного штаба.

12:50 21.01.2022 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает, что дату выступления Путина с посланием к Федеральному собранию перенесут в случае осложнения ситуации с коронавирусом.

12:50 21.01.2022 За последние сутки в Вологодской области от ковида скончались пять человек, всего с начала пандемии — 3121, сообщает оперштаб. Читайте также: В Вологодской области за сутки скончались пять ковид-пациентов

12:51 21.01.2022 Кремль будет принимать во внимание ситуацию с коронавирусом в процессе определения даты оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Конечно же, мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень вот этой кривой очередной волны [коронавируса]. Если это будут пиковые значения, то, наверное, конечно, может быть, будет иметь смысл какое-то время подождать, пару недель», — сказал Песков. Об этом: Песков допустил перенос оглашения послания Путина Федеральному собранию

12:53 21.01.2022 За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 49 513 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 21 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Читайте также: В России за сутки выявили рекордное число новых носителей коронавируса

12:54 21.01.2022 Волна штамма коронавируса «Омикрон» идёт по России в рамках предсказуемого прогноза. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По опыту других стран, в целом предсказуемы развитие этой волны и продолжительность этой волны», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков заявил о предсказуемости волны «Омикрона» в России

12:55 21.01.2022 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 699 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 21 января. Это на 100 случаев заражения больше, чем днём ранее. Об этом: Ростовская область обновила рекорд по числу заражений коронавирусом

12:55 21.01.2022 За последние сутки в России выявили 49 513 заражений коронавирусом. Об этом 21 января сообщает федеральный штаб по борьбе с распространением вирус, опубликовавший свежие данные. Читайте также: В России выявили за сутки почти 50 тыс. заражений коронавирусом

12:56 21.01.2022 Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки госпитализированы 1064 человека.

12:56 21.01.2022 На ИВЛ находятся 510 человек.

12:56 21.01.2022 За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 24 человека с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 21 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Читайте подробнее: В Красноярском крае за сутки умерли 24 пациента с COVID-19

12:59 21.01.2022 В Белгородской области 21 января подтверждено 198 новых случаев заболевания COVID-19 — на 16 больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны с выздоровлением ещё 234 человека, от осложнений скончались шесть пациентов. На вакцинацию записались 1174 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Белгородской области подтвердили 198 случаев заболевания COVID-19

12:59 21.01.2022 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано девять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 января. Читайте также: Ещё девять жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса

12:59 21.01.2022 В Тюменской области за сутки обнаружено 366 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 21 января сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 364. Читайте подробнее: В Тюменской области число больных COVID-19 увеличилось на 366

13:00 21.01.2022 В Ленинградской области за минувшие сутки количество новых инфицированных резко увеличилось на 99 человек, за сутки положительный результат теста на COVID-19 получили 419 местных жителей. Читайте подробнее: В Ленобласти суточное число выявленных носителей превысило отметку 400

13:01 21.01.2022 Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе состоявшейся накануне встречи не обсуждали введение локдауна в российской столице. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Очень подробно поговорили по коронавирусу, Собянин проинформировал главу государства о том, что происходит в городе. Город, как известно, первый сталкивается с волной, первый принимает на себя пришедшую волну. Но речи о каких-то локдаунах не шло», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков оценил возможность введения локдауна в Москве

13:01 21.01.2022 В Москве за последние сутки выявили 15 987 заражений коронавирусом, сообщили 21 января в оперативном штабе столицы. Подробности в материале: Прирост заражений коронавирусом в Москве установил новый максимум

13:03 21.01.2022 Распределение заболевших по регионам: — Москва — 15 987 — Санкт-Петербург — 5 922 — Московская область — 4 424 — Нижегородская область — 1 116 — Якутия — 859 — Воронежская область — 785 — Самарская область — 779 — Краснодарский край — 776 — Ставропольский край — 744 — Свердловская область — 733 — Ростовская область — 699 — Югра — 665 — Пермский край — 599 — Иркутская область — 492 — Омская область — 438 — Красноярский край — 422 — Ленинградская область — 419 — Астраханская область — 405 — Архангельская область — 396 — Алтайский край — 381 — Тюменская область — 366 — Волгоградская область — 365 — Приморский край — 356 — Челябинская область — 353 — Калининградская область — 313 — Тверская область — 313 — Саратовская область — 308 — Башкирия — 305 — Кемеровская область — 302 — Карелия — 299 — Липецкая область — 296 — Удмуртия — 296 — Орловская область — 295 — Ямал — 295 — Кировская область — 293 — Оренбургская область — 290 — Хабаровский край — 284 — Владимирская область — 282 — Тульская область — 260 — Дагестан — 257 — Новосибирская область — 251 — Ярославская область — 244 — Крым — 238 — Вологодская область — 232 — Коми — 231 — Новгородская область — 215 — Пензенская область — 205 — Бурятия — 204 — Смоленская область — 202 — Белгородская область — 198 — Ульяновская область — 191 — Мурманская область — 190 — Брянская область — 187 — Тамбовская область — 183 — Чеченская Республика — 182 — Курская область — 181 — Забайкальский край — 177 — Сахалинская область — 171 — Амурская область — 165 — Рязанская область — 161 — Хакасия — 158 — Калужская область — 155 — Севастополь — 148 — Псковская область — 146 — Томская область — 146 — Ивановская область — 137 — Чувашия — 130 — Марий Эл — 128 — Костромская область — 120 — Татария — 114 — Мордовия — 106 — Курганская область — 92 — Ингушетия — 90 — Адыгея — 89 — Карачаево-Черкессия — 83 — Тува — 83 — Кабардино-Балкария — 82 — Северная Осетия — Алания — 77 — Камчатский край — 75 — Калмыкия — 71 — Магаданская область — 38 — Алтай — 28 — Еврейская автономная область — 23 — Ненецкий автономный округ — 12 — Чукотский автономный округ — 5

13:04 21.01.2022 На Ямале за сутки выявлено 295 новых случаев заражения коронавирусом, 25 из них зафиксировано у вахтовых работников. Об этом 21 января сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 131. Читайте также: На Ямале за сутки коронавирусом заразились ещё 295 человек

13:05 21.01.2022 В Чувашии продолжился значительный рост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом: За сутки в Чувашии заразились коронавирусом 130 жителей

13:06 21.01.2022 За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 438 случаев заражения коронавирусом, в том числе 410 пациентов лечатся амбулаторно. Об этом сообщили 21 января в областном минздраве. Об этом: В Омской области выявили 438 новых носителей SARS-CoV-2

13:08 21.01.2022 В Свердловской области зарегистрировано уже 733 случая заражения коронавирусом. Из них 375 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб. Об этом: В Свердловской области выявили ещё 733 носителя коронавируса

13:09 21.01.2022 В Курганской области за сутки обнаружено 98 новых случаев заражения коронавирусом, из них 38 зарегистрировано в Кургане. Об этом 21 января сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 92. Об этом: В Курганской области за сутки выявили 92 человека с COVID-19

13:10 21.01.2022 За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге подтвердили 5922 новых случая заражений коронавирусной инфекцией, что на 1169 случаев больше, чем за предыдущие сутки, когда этот показатель был установлен на отметке в 4753 случая. Об этом сообщили 21 января в федеральном оперштабе. Подробности в материале: Суточное число заражений COVID-19 в Петербурге приблизилось к шести тысячам

13:11 21.01.2022 На встрече президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина речь не шла о возможности введения локдауна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом: Песков прокомментировал возможность введения локдауна в Москве

13:15 21.01.2022 За прошедшие сутки в Омской области скончались 13 пациентов с коронавирусом, сообщили 21 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В Омской области жертвами COVID-19 стали ещё 13 человек

13:20 21.01.2022 В Ульяновской области увеличилось суточное количество летальных исходов. Подробности в материале: Жертвами пандемии в Ульяновской области стали более 4 тыс. человек

13:21 21.01.2022 На Ямале зафиксирован рекордный прирост числа суточных заражений новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова. По её словам, большой скачок количества заразившихся за сутки связан с распространением нового штамма «Омикрон». Читайте также: На Ямале пояснили рекордный суточный прирост заражений коронавирусом

13:23 21.01.2022 В Ульяновской области количество вновь заразившихся превысило суточное количество выздоровевших. Об этом: В Ульяновской области переболели ковидом ещё 140 человек

13:26 21.01.2022 В Оренбургской области выявили 290 новых заражений коронавирусом, что на 58 больше предыдущего суточного показателя. Об этом 21 января сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. На сегодняшний день в COVID-центрах лечатся 343 пациента, из них 104 находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключен 21 пациент, еще 222 человека получают кислородную поддержку. Об этом: В Оренбуржье ещё 290 человек заразились коронавирусом

13:26 21.01.2022 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано более 2,5 тыс. новых участников прививочной кампании от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 21 января. Подробности в материале: Ещё 2 тыс. жителей Ростовской области получили вторую COVID-прививку

13:28 21.01.2022 В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждён у 155 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 21 января. Днём ранее, 20 января, в регионе было зарегистрировано 149 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 67 871 человека. Об этом: В Калужской области выявлены 155 новых носителей коронавируса

13:30 21.01.2022 В Астраханской области 21 января подтверждено 400 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено днём ранее. За весь период 2587 человек скончались. Девять новых случаев зарегистрировано за последние сутки. Об этом: В Астраханской области выявлено 400 новых случаев заражения коронавирусом

13:31 21.01.2022 В Санкт-Петербурге новый штамм коронавируса «Омикрон» подтвержден у 1008 граждан. Об этом 21 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Читайте также: В Петербурге «Омикрон» лабораторно подтвержден у 1008 граждан

13:32 21.01.2022 В Курской области 21 января зарегистрирован 181 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на шесть больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего скончались 2139 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Об этом: В Курской области выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом

13:35 21.01.2022 За прошлые сутки в Новгородской области обнаружили 215 случаев заражений коронавирусной инфекцией, что на 14 случаев больше, чем за 19 января. Об этом 21 января сообщили в федеральном оперштабе. Об этом: В Новгородской области за сутки обнаружили 215 заболеваний COVID-19

13:35 21.01.2022 ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 21 января 2022 года (формируется по абсолютным значениям смертей). Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии. ☑️Москва +70/38 154 ☑️Санкт-Петербург +60/29 248 ☑️Московская область +39/12 918 ☑️Алтайский край +26/7 077 ☑️Красноярский край +25/9 200 ☑️Свердловская область +18/9 822, Иркутская область +18/7 246 ☑️Нижегородская область +16/10 289 ☑️Волгоградская область +14/5 848, Ульяновская область +14/3 998, Омская область +14/3 390 ☑️Новосибирская область +13/4 492, Тульская область +13/4 481 ☑️Ставропольский край +12/6 334. Цитата «16 негритят».

13:35 21.01.2022 В Ростовской области в рамках противодействия распространению коронавируса будут приняты дополнительные меры. В частности, будет увеличен коечный фонд и штат волонтёров-медиков, сообщил донской губернатор Василий Голубев. Об этом: В Ростовской области «добавят оборотов» в борьбе с коронавирусом

13:37 21.01.2022 В Пермском крае за сутки выявили 599 заражений коронавирусом. Это на 59 больше, чем днем ранее, 21 января сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. В регионе развернуто 2228 коек, из которых 1489 занято. В тяжелом состоянии находятся 164 пациента COVID-центров. К аппаратам ИВЛ подключены 76 человек. Читайте подробнее: Число выявленных заражений коронавирусом в Прикамье превысило 168 тысяч

13:38 21.01.2022 По состоянию на 21 января в Томской области выявлено 64 438 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 146 случаев заражения. Читайте подробнее: В Томской области растёт заболеваемость COVID-19