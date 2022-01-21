Москва, , 12:53 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 49 513 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 21 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 10 987 774.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 692 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 324 752.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9 975 052 человека вылечились от нового заболевания, 24 719 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 38 850 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.