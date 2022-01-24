Ростов-на-Дону, , 13:29 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено шесть летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUMА сообщили в донском правительстве 24 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались пять женщин в возрасте от 51 года до 94 лет и 67-летний мужчина. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

В ростовской области за весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 9 959 пациентов.

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