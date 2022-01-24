Москва, , 13:32 — REGNUM Пока что рост заболеваемости у учащихся в Тюменской области остаётся незначительным. Об этом 24 января заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Школьники у нас вышли с зимних каникул 13-го числа. По большому счёту, полторы недели учатся. И, конечно, заболеваемость, как обычно когда формируются после каникул коллективы школьные, начинает расти. Но я не могу сказать, что она выше, чем обычно», — заявил Моор.

По его словам, оценивать результат будет необходимо по прошествии ближайшей недели или двух.

«Стратегия тут очень понятная, такая же, какую мы использовали в предыдущее время. Если в классе, либо в группе, либо в детском садике два или более заболевших — класс уходит на карантин. Если в школе несколько классов, то уже школа переводится на карантин», — указал он.