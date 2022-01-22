Абакан, , 11:36 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки подтверждено шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Скончались две женщины в возрасте 60 и 82 лет, а также четверо мужчин 58−83 лет. Таким образом, всего с начала года в республике жертвами COVID-19 стали 107 пациентов.

По данным на 22 января, в ковидных стационарах региона лечатся 329 человек. 10 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение на дому проходят ещё 1404 носителя коронавируса.