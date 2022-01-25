Москва, , 16:59 — REGNUM В России развёрнуто более 13 тысяч стационарных и мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил 25 января министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вакцинация доступна во всех медицинских пунктах в стране. Сегодня продолжает работает более 6,3 тысячи стационарных и почти 7 тысяч мобильных пунктов», — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава Минздрава добавил, что прошедшие вакцинацию переносят коронавирус в лёгкой или бессимптомной форме. О также подчеркнул, что «именно ревакцинация населения в медицинских научных кругах считается самой эффективной мерой по профилактике тяжёлого течения».

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