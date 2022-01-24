Владикавказ, , 17:20 — REGNUM В Северной Осетии на уделенный режим работы рекомендовано перевести половину сотрудников. С 22 января и до момента улучшения ситуации по коронавирусу глава региона Сергей Меняйло своим указом предложил организовать работу в дистанционном формате для организаций, функционирование которых не нарушит такой режим. В регионе также переведены на вахтовый режим работы социальные организации, а на входах в образовательные учреждения обязали проводить термометрию.

Удаленная работа

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По данным местных властей, за прошедшую неделю рост числа больных COVID-19 в Северной Осетии увеличился на 10,5%. При этом количество обращений в госпитали сократилось на 4,7%.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе на 24 января, в Северной Осетии за последние сутки выявили 97 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за этот же день 59 пациентов. Не удалось спасти шестерых жителей республики.