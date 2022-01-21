Элиста, , 14:00 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано один летальных исход среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 21 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Калмыкии с COVID-19 не смогли справиться 762 пациента.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкию пришёл штамм коронавируса «Омикрон». В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Калмыкии режим ковид-ограничений продлён до конца марта 2022 года. Школы, секции и кружки в Элисте из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ закрыты на карантин. Наряду с этим приостановлено оказание плановой медицинской помощи.

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