Новосибирск, , 11:27 — REGNUM В Новосибирской области углублённую диспансеризацию после коронавируса прошли уже 16 650 человек. По её результатам на реабилитацию направлены 556 новосибирцев, сообщили в региональном правительстве.

Диспансеризация Https://adm44.ru

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По словам заместителя министра новосибирского здравоохранения Елены Аксёновой, даже если человек переболел COVID-19 давно и не имеет официально поставленного диагноза, но может подтвердить его другими документами, он может пройти углубленную диспансеризацию, написав заявление в медорганизацию.

По официальным данным, по итогам 2021 года профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию по возрасту прошли в общей сложности более 421 тысячи человек. По их результатам впервые выявлено более 35 тысяч заболеваний, в том числе болезни системы кровообращения, органов пищеварения, дыхания и сахарный диабет.