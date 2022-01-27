Москва, , 03:32 — REGNUM Первую дозу назальной вакцины от коронавируса в рамках клинических исследований получили добровольцы в Москве. Об этом 27 января сообщила ТАСС руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.

Вакцина Yarregion.ru

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В рамках клинического исследования первые шесть добровольцев получили либо вакцину, либо плацебо. Специалист отметила, что никаких нежелательных реакций не зарегистрировано, вакцина в виде спрея была введена совершенно безболезненно.

Вакцина двухкомпонентная, вторую дозу участники клинических испытаний получат через 21 день. При этом добровольцам в течение 90 суток не будут раскрывать информацию, что им было введено: вакцина или плацебо. Контроль за участниками клинических испытаний будет осуществляться в течение 180 дней со дня первой вакцинации.

Планируется, что всего в клинических исследованиях назальной вакцины примут участие 400 добровольцев в Москве и в Санкт-Петербурге. Добровольцы получат специальный сертификат участника исследований и QR-код, который позднее будет аннулирован у получивших плацебо.

Напомним, разрешение на проведение второй фазы клинических исследований назальной вакцины от коронавируса Минздрав РФ выдал в октябре 2021 года. Глава Центра имени Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург отметил, что назальная вакцина станет дополнением к обычной прививке, а не заменит её.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению руководителя Центра имени Гамалеи Гинцбурга, доля вакцинированных от COVID-19 среди детей должна быть такой же, как и среди взрослых — 70−80%.

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