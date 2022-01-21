Йошкар-Ола, , 13:59 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 21 января выявили 128 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 81 новом положительном исследовании на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 30 355 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Всего выздоровели с начала пандемии 28 308 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны девять человек. 961 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались двое жителей республики, за минувшие сутки в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1086 человек. За сутки число носителей выросло более чем на 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 января в инфекционных стационарах республики лечение получают 232 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 461 человек, из них у 399 — пневмония, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 19 пациентов, при этом госпитализированы 55 жителей Марий Эл.