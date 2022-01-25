Белгород, 25 января 2022, 09:29 — REGNUM Первая партия вакцины от COVID-19 для детей и подростков «Спутник М» поступила в Белгородскую область, сообщил на брифинге 24 января министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
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Всего в поставке 720 доз вакцины, препарат распределяют среди медицинских организаций.
Прививка ставиться на добровольной основе с письменного согласия родителей детей до 15 лет и после осмотра врача.