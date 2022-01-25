Уфа, , 13:10 — REGNUM В зоне риска, связанным с распространением коронавируса, находятся шесть муниципалитетов в Башкирии. Об этом 25 января сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на заседании республиканского оперативного штаба.

В поликлинике Rosminzdrav.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

По его словам, в зоне риска по оперативным показателям находятся Салаватский, Стерлибашевский, Аскинский, Илишевский, Караидельский районы, а также город Агидель.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил принять меры по нормализации ситуации, а также усилить на этих территориях санитарно-эпидемиологические нормы.

Сообщается, что в Башкирии развёрнуты 2250 инфекционных коек. При необходимости в резерве имеются восемь тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19 и ещё четыре тысячи коек для долечивания и реабилитации таких пациентов.

Согласно данным министра здравоохранения региона Максима Забелина, уровень госпитализации за минувшую неделю в регионе вырос всего на 3,7%. В данной ситуации основная нагрузка ложится на сотрудников поликлиник. Поэтому главной задачей на данном этапе является укрепление амбулаторного звена.

Сообщается, что муниципальные образования республики готовы предоставить служебные автомобили для организации выезда врачей на дом к пациентам.

В ближайшее время на производственную практику в поликлиники республики будут направлены одна тысяча ординаторов и две тысячи студентов Башкирского государственного медицинского университета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на заседании оперативного штаба в Башкирии решили перевести учреждения стационарного социального обслуживания на автономный режим работы.