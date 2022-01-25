Калуга, , 14:36 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализировали 59 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 25 января.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Положительный результат тестов на коронавирус за последние сутки подтверждён у 227 человек. Днём ранее, 24 января, в регионе было зарегистрировано 228 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 68 740 человек, 63 298 человек выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 279 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией

По информации регионального минздрава, в стационарах медицинских учреждений в настоящее время развёрнуто 1 350 инфекционных коек. Свободный коечный фонд составляет 40,7%. На стационарном лечении находится 800 пациентов, в том числе 78 — в реанимации (из них 6 на инвазивной вентиляции лёгких, 39 — на неинвазивной вентиляции лёгких).

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