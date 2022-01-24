Саратов, , 10:55 — REGNUM В Саратовской области за сутки выписали по выздоровлении 235 человек, которые смогли побороть COVID-19. Об этом 24 января сообщает региональный оперативный штаб.

Листок нетрудоспособности (больничный) Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Всего за время пандемии по состоянию на 24 января вылечились 128 939 человек. Подтверждено 138 838 случаев заражения коронавирусом, из них 517 — за прошедшие сутки.

На стационарном лечении находятся 1087 пациентов, на амбулаторном — 3708. Среди инфицированных за прошедшие 24 часа преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 170 человек, 102 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области выявили первые два случая заболевания COVID-19, ассоциированных со штаммом «Омикрон». Оба носителя не выезжали за пределы региона.

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