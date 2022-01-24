Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM За минувшие сутки в ковидные стационары Ленинградской области поступило 67 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в больницах получают лечение 1,3 тыс. заболевших. Об этом 24 января сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению, отметив, что дома лечатся около 5 тыс. зараженных.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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В настоящий момент в регионе от коронавируса лечатся 6264 инфицированных, из них 4912 лечатся амбулаторно, остальные 1,3 тыс. заболевших находятся под наблюдением врачей в стационарах. Для пациентов с COVID-19 в области развернуто 1889 коек, при этом 537 (28,43%) из них свободны. На аппаратах ИВЛ находятся 30 пациентов.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились 109 125 человек, из которых 728 жителей Ленобласти получили положительные тесты на ковид 23 января. Отметим, что число выявленных новых случаев растет с 10 января. По сравнению со статистикой 22 января, за минувший день в области выявлено на 106 инфицированных больше.

Наибольшее количество зараженных за минувшее воскресенье выявлено в крупных населенных пунктах, таких как: Всеволожск (46), Выборг (45), Кириши (39), Мурино (35), Гатчина (31), Тосно, пгт. Рощино (по 25), Кингисепп (24), Луга (21), Сланцы, Никольское (по 16), Бокситогорск (14), Кудрово, Кировск, Лодейное Поле (по 13), Подпорожье, Сосново (по 12), пгт. им. Свердлова, Тихвин (по 11), Приозерск (10).

Вместе с тем в регионе выписано по выздоровлению 309 из ранее зараженных жителей, а всего за пандемии вылечились 99 744 человек. Также в области зарегистрированы 3117 смертей среди пациентов с ковидом. Еще три летальных исхода были зарегистрированы накануне днем, что на две меньше, чем за сутки до этого.

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