Челябинск, , 09:21 — REGNUM В Челябинской области ещё 524 пациента смогли вылечиться от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе выздоровели уже 143 183 человека. Выявлено уже 154 962 заразившихся коронавирусом. В том числе 622 случая новых. 99 из числа новых пациентов являются школьниками.

Больных COVID-19 насчитывается 4034 человека. Скончались от ковида ещё шесть граждан.