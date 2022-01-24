Улан-Удэ, , 12:30 — REGNUM В Бурятии на базе нового онкологического диспансера будет открыт ковидный стационар. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, созданный в онкоцентре коечный фонд будет использоваться только при необходимости.

Онкологический диспансер в Улан-Удэ Правительство Бурятии

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По словам главы республики Алексея Цыденова, в настоящее время резкий рост заболеваемости не привёл к росту числа госпитализаций, поскольку люди болеют легко. Тем не менее, власти ожидают «серьёзного» притока в ковидные стационары через неделю.

По данным на 24 января, в 23 госпиталях развёрнуто 1188 коек для ковид-пациентов. Из них занято к настоящему времени 87,4%.

«В период «второй» волны максимально развертывалось 2938 коек, в «третью» волну — 3613 коек. Резервы для развёртывания дополнительного коечного фонда имеются», — подчеркнули в правительстве.

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