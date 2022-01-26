Санкт-Петербург, , 20:03 — REGNUM В Ленинградской области первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 1 млн местных жителей или 80,08% от числа взрослых, подлежащих вакцинации, из расчета плановой иммунизации 80% взрослого населения. Об этом 26 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

С начала массовой вакцинации в Ленинградскую область поставлено 1 414 911 комплектов вакцины. На утро 26 января первично привито 1 001 324 человека (80,08% от плана), а полностью вакцинированы 949 412 человек (75,92%). Еще 131 050 человек (10,48%) прошли ревакцинацию.

» 4 343 человека прошли вакцинацию во вторник, 25 января, в том числе 1 033 человека закончили вакцинацию», — уточнили в комздраве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласть поступила первая партия детской вакцины от ковида