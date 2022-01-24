Белгород, , 12:35 — REGNUM В Белгородской области 24 января выявлено 225 новых носителей коронавируса, что на шесть больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 90 пациентов, зарегистрировано пять летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 подано ещё 1 035 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Борьба с коронавирусом Mos.ru

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждён 84 931 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 77 222 человека, скончались от осложнений 1 884 пациента. Лечатся в стационарах 912 жителей, получают амбулаторную помощь 4 913 белгородцев, на самоизоляции находятся 10 457 человек.

На вакцинацию от COVID-19 записались 1 041 726 жителей. Завершили иммунизацию 951 187 человек.