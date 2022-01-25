Москва, , 09:13 — REGNUM Жителям Москвы с симптомами ОРВИ стала доступна онлайн-запись к дежурному врачу, сообщает 25 января официальный сайт мэра и правительства столицы.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Запись доступна на сайтах mos.ru и emias.info, а также в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Кроме того, имеется возможность посетить дежурного врача без записи.

«В связи со стремительным распространением штамма «Омикрон» и увеличением количества заболевших мы приняли решение усилить мощности приёма дежурных врачей в городских поликлиниках более чем в два раза. В целом они смогут принять до 25 тысяч пациентов в день», — рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова, её слова приводятся в информации.

Она рассказала, что столичные власти готовы к любому развитию ситуации, и при необходимости продолжат усиление амбулаторной службы.