Иркутск, , 07:41 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 25 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7502 человек, причём 18 из них погибли за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 166 354 (+611 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последнее время это рекордный показатель. Госпитализированы 2172 (+15 за сутки). В то же время излечились 152 856 пациентов (+346 за сутки).

Ещё 602 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1).

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