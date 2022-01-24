Саранск, , 18:56 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 24 января прививку от коронавируса сделали 574 076 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Minzdrav.samregion.ru

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Из этого числа 457 294 жителя республики получили первый компонент препарата. 380 607 человек прошли прививку двумя компонентами, полностью завершив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в республике выявили первых 15 носителей штамма коронавируса «Омикрон». Заражение выявлено у 15 жителей республики. Эпидемиологи начали оперативно отрабатывать круг контактов этих лиц для минимизации распространения штамма.

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