Москва, , 11:25 — REGNUM Продажи наборов для экспресс-анализов на COVID-19 за неделю в среднем в РФ подскочили в 2,4 раза, средняя цена выросла на 3% — до 2080 рублей. Об этом 23 января говорится в исследовании сервиса «Чек Индекс» (оператора фискальных данных «Платформа ОФД», входит в экосистему Сбербанка).

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

«Средний чек» покупки экспресс-тестов составил 2080 рублей — на 3% выше, чем на прошлой неделе. Объем продаж в натуральном выражении (штуках) — вырос на 136%.

Также зафиксирован рост спроса на противовирусные лекарства, цена средней покупки составила 834 рубля, что на 1% больше, чем на прошлой неделе, а объем продаж в натуральном выражении вырос на 56%.