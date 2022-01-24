Омск, , 12:43 — REGNUM Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступила в Омскую область. Как сообщили ИА REGNUM 24 января в областном министерстве здравоохранения, регион получил 1200 доз.

Вакцинация Mil.ru

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Препарат поступил на специальный склад Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в областном минздраве заявили о том, что никто не будет прививать школьников от COVID-19 насильно: «Как и в случае с другими прививками, процесс будет осуществляться с согласия родителей».

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