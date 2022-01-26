Биробиджан, , 11:59 — REGNUM Около миллиона медицинских масок поручил закупить для Еврейской автономии губернатор региона Ростислав Гольдштейн. Он попросил бесплатно раздавать жителям ЕАО в общественных местах эти средства индивидуальной защиты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 января в пресс-службе правительства области.

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Меры по подготовке к росту заболевших COVID-19 обсудили на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу. В том числе в системе здравоохранения области намерены создать кадровый резерв медицинских работников за счёт привлечения студентов-ординаторов из медицинских вузов. Для перевозки врачей намерены задействовать транспорт правительства ЕАО. В больницах создают запасы лекарств и средств индивидуальной защиты для врачей.

Жителей региона старше 60 лет просят оставаться на самоизоляции. Доставлять им продукты питания намерены силами волонтёров.

«Ситуации с приходом штамма «Омикрон» за рубежом и в центральных регионах России показывают, что основная нагрузка в пик заболеваемости приходится на первичное звено здравоохранения. Штамм отличается очень высокой скоростью распространения. Чтобы не допустить превышения уровня заболеваемости и последующего введения ограничительных мер, необходимо уже сейчас вести активную подготовку в системе здравоохранения», — отметил Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО ждут пятой волны коронавируса в начале февраля. Систему здравоохранения Еврейской автономии мобилизуют для встречи нового штамма COVID-19.