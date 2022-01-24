Нижний Новгород, , 15:19 — REGNUM Жители Нижегородской области стали вакцинироваться на 15% чаще, чем неделю назад. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения сегодня, 24 января.

Вакцинация dfuhlert

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В медицинском ведомстве отмечают, что у вакцинированных граждан риск тяжёлого течения болезни значительно ниже, чем у непривитых.

Нижегородский минздрав не озвучил причины столь резкого роста спроса на вакцинацию в Нижегородской области, вероятно, что это связано с приходом в регион пятой волны пандемии коронавируса и особо заразного штамма «Омикрон».

ИА REGNUM напоминает, что обоими компонентами вакцины от коронавируса уже привились более 1 млн 758 тысяч жителей Нижегородской области. Сейчас коллективный иммунитет в регионе превышает 65%.