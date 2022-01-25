Санкт-Петербург, , 21:09 — REGNUM Новые антиковидные ограничения вводятся в Санкт-Петербурге, сообщили 25 января в пресс-службе регионального правительства. Нововведение будет действовать с 28 января по 13 февраля.

Сотрудница Эрмитажа Дарья Драй © ИА REGNUM

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Согласно введённым ограничениям, в этот период дополнительные образовательные программы, которые организованы не школами, переводятся на дистанционный формат. Кроме того, приостанавливается на указанный период очная работа кружков для несовершеннолетних, а также студий и секций.

Несовершеннолетним, кроме того, запрещено посещать музеи, кинотеатры, театры, цирк, концертные залы, зоопарки. Также под запрет для них подпадают фитнес-клубы, бассейны, крытые ледовые катки, океанариумы и учреждения досуга.

Запрещено несовершеннолетним жителям Санкт-Петербурга в этот период посещать культурные, зрелищные, физкультурные, конгрессно-выставочные, торжественные, спортивные мероприятия, а также аттракционы.

Запрет введён и на физкультурные и спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних — кроме тех, что включенных в календарные планы.

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